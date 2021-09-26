Büyük kripto borsalarından biri olan Huobi Global, Çinli kullanıcılara ait tüm hesapların bu yılın sonuna kadar askıya alınacağını açıkladı. Hesapların 31 Aralık 2021 tarihine kadar kademeli olarak kullanımdan kaldırılacağı belirtildi.

Piyasaya girdiği günlerden bu yana sürekli tartışma konusu olan ve insanların güvenip güvenmemek konusunda kararsız kaldığı kripto paralar, bazı devletler tarafından resmi olarak tanınsa da bazı devletler tarafından ise çeşitli yasaklara maruz bırakılıyor. Haliyle bu yasaklardan en çok etkilenenler ise kripto para yatırımcıları oluyor.

Geçtiğimiz gün Bloomberg, kripto paralar ile ilgili tüm işlemlerin Çin Merkez Bankası tarafından yasaklandığını ve yasağı delenlere ceza uygulanacağını duyurmuştu. Uzun bir süredir alt seviyelerde olan kripto para piyasası toparlanma sürecindeyken, gelen bu yasaktan sonra piyasalar tekrar düşüş trendine girmiş 40 bin doların altına bile dokunmuştu. Yasakla birlikte kripto para borsaları da Çin'de işlemleri durdurmaya başladı.

Çinli hesaplar askıya alınıyor:

Çin’in en büyük kripto para borsası Huobi Global, Çinli kullanıcılara ait olan bütün hesapların bu yılın sonuna kadar, yani 31 Aralık 2021 tarihine kadar kademeli şekilde kullanımdan kaldırılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından, Mayıs ayında en yüksek seviyesini gören ve 40 dolar olan, Huobi’nin token’ı HT, 5.85 dolar seviyelerine kadar düştü. Huobi Global’ın yanı sıra, orta ölçekli bir borsa olan BHEX de faaliyetlerini tamamen sonlandırma kararı aldı.

Geçtiğimiz gün yeni kayıtlar durdurulmuştu:

Çin hükümetinin kısıtlamalarına ardından Çin Merkez Bankası kripto varlıklarla ilgili işlemleri yasa dışı ilan etmiş ve bu karardan sonra Çin'in en büyük kripto para borsası Huobi, yeni kayıtları durdurmuştu. Huobi, Çinli kullanıcıların mobil telefon numaralarıyla borsaya üye olmasının önüne geçerek, böylelikle Çin'den gelen yasağın etkili olduğu ilk karar alınmıştı.