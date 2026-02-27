Koşucuların Aşık Olacağı Akıllı Saat Huawei Watch GT Runner 2 Tanıtıldı

Huawei, koşucular başta olmak üzere sporculara özel olarak tasarlanan yeni akıllı saati Watch GT Runner 2'yi tanıttı.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, akıllı saatler konusunda dünyanın en iyi markalarından biri konumunda bulunuyor. Şimdi ise şirket, spor yapanlara, özellikle de koşuculara yönelik yeni bir saat tanıttı. Bu cihaz, Huawei Watch GT Runner 2 olarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

2021 yılında tanıtılan Watch GT Runner’ın halefi niteliğinde olan Watch GT Runner 2, sporcuların isteyeceği tüm özelliklere sahip. Cihazda yuvarlak tasarım yer aldığını ve 43,5 mm olarak geldiğini belirtleim.

Karşınızda Huawei Watch GT Runner 2

Watch GT Runner 2 modelinde 1,32 inç boyutunda 466 x 466 çözünürlüklü AMOLED bir dokunmatik ekran bulunuyor. Bu ekran, 3000 nitlik çok yüksek maksimum parlaklık seviyesiyle en aydınlık ortamlarda bile kolayca görülebiliyor. Titanyum kasa ve metal çerçevelerle geldiğini belirtelim. Ağırlığı 43,5 gram, kalınlığı ise 10,7 mm.

Watch GT Runner 2 modeli, 40 m derinliklere kadar suya dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. Saatin tasarımı maraton efsanesi ve iki kez Olimpiyat altın madalyası sahibi Eliud Kipchoge ile birlikte yapılmış. Konumlandırma doğruluğu profesyonel koşucular için çok önemli bir rol oynadığı için Huawei, GT Runner 2 için yeni bir 3D anten geliştirmiş. Saat böylece zorlu ortamlarda bile önemli ölçüde GPS doğruluğu sağlıyor.

Cihaz; kalp atış hızı, kan oksijen doygunluğu, EKG, solunum hızı, uyku ve stres takibi gibi sağlık özelliklerine sahip. Bunlar dışında spor modları da öne çıkıyor.. Örneğin Akıllı Maraton Modu; koşuculara rehberlik sunarken koşu gücü ölçümü, dinamik tempo rehberliği gibi işlevlere sahip. Yarışlar sırasında gerçek zamanlı tempo grafiklerini, tahmini bitiş sürelerini ve hedef süreye karşı farkınızı bile gösterebiliyor. Koşu dışında yüzme, bisiklet, golf, serbest dalış dahil olmak üzere 100'den fazla spor moduna destek sunuyor.

IP69 derecesine sahip akıllı saat, hafif kullanımda 14 güne kadar, normal kullanımda 7 güne kadar pil ömrü sunuyor. Hassas konumlandırma özelliği açıkken ise 32 saat civarında pil ömrü var. Cihazın fiyatı 350 £ olarak açıklandı.