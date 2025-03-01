Xiaomi, akıllı telefon ve tabletleri için sunduğu HyperOS 2.1 ve 2.2 güncellemelerinin kapsamını netleştirdi. Şirket, bazı modellerin bu güncellemeleri almayacağını duyurdu.
Xiaomi HyperOS 2.1 ve 2.2 güncellemesi almayacak cihazlar açıklandı. Yayımlanan listeye göre, özellikle Xiaomi 11 serisi ve Redmi Note 12 serisi gibi popüler modeller güncelleme dışında kalacak.
İşte güncelleme almayacak cihazlar
Xiaomi'nin yeni HyperOS sürümleri, performans iyileştirmeleri ve yeni özellikler sunarken, belirli modeller için destek sona erdi. Güncelleme almayan cihazlar arasında Xiaomi, Redmi ve POCO markalarına ait çeşitli akıllı telefon ve tablet modelleri bulunuyor. Xiaomi 11 serisi, Redmi Note 12 serisi, Poco X5 serisi ve bazı Redmi K50 modelleri güncelleme dışında kalırken, Xiaomi Pad 6 da güncelleme alamayacak cihazlar arasında yer alıyor.
- Xiaomi 11 serisi
- Xiaomi Pad 6
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi K50
- Redmi K50i
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50 Gaming
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Poco M5 serisi
- Poco M5s
- Poco X5
- Poco X5 Pro
- Poco F4
- Poco F4 GT
Xiaomi, bazı cihazlar için güncelleme desteğini sonlandırarak HyperOS 2.1 ve 2.2 sürümlerini yalnızca belirli modellere sunacak. Güncelleme almayan cihazlar için herhangi bir ek destek sağlanmayacağı belirtilirken önümüzdeki dönemde yeni HyperOS sürümlerini farklı modellere ulaştırması bekleniyor.