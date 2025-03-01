HyperOS 2.1 güncellemesi almayacak Xiaomi cihazları belli oldu. Listede Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri yer alıyor.

Xiaomi, akıllı telefon ve tabletleri için sunduğu HyperOS 2.1 ve 2.2 güncellemelerinin kapsamını netleştirdi. Şirket, bazı modellerin bu güncellemeleri almayacağını duyurdu.

Xiaomi HyperOS 2.1 ve 2.2 güncellemesi almayacak cihazlar açıklandı. Yayımlanan listeye göre, özellikle Xiaomi 11 serisi ve Redmi Note 12 serisi gibi popüler modeller güncelleme dışında kalacak.

İşte güncelleme almayacak cihazlar

Xiaomi'nin yeni HyperOS sürümleri, performans iyileştirmeleri ve yeni özellikler sunarken, belirli modeller için destek sona erdi. Güncelleme almayan cihazlar arasında Xiaomi, Redmi ve POCO markalarına ait çeşitli akıllı telefon ve tablet modelleri bulunuyor. Xiaomi 11 serisi, Redmi Note 12 serisi, Poco X5 serisi ve bazı Redmi K50 modelleri güncelleme dışında kalırken, Xiaomi Pad 6 da güncelleme alamayacak cihazlar arasında yer alıyor.

Xiaomi 11 serisi

Xiaomi Pad 6

Redmi Note 12

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Poco M5 serisi

Poco M5s

Poco X5

Poco X5 Pro

Poco F4

Poco F4 GT

Xiaomi, bazı cihazlar için güncelleme desteğini sonlandırarak HyperOS 2.1 ve 2.2 sürümlerini yalnızca belirli modellere sunacak. Güncelleme almayan cihazlar için herhangi bir ek destek sağlanmayacağı belirtilirken önümüzdeki dönemde yeni HyperOS sürümlerini farklı modellere ulaştırması bekleniyor.