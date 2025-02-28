Xiaomi, Smart Speaker Pro olarak isimlendirdiği yeni kablosuz hoparlörünü duyurdu. Hoparlör, şık tasarımı ve teknik özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikte 2025 model amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Ayrıca Xiaomi Buds 5 Pro ve SU7 Ultra ile de resmî olarak tanıştık. Ancak lansman, dikkat çekici bir ürüne daha ev sahipliği yapıyordu.

Xiaomi, Smart Speaker Pro olarak isimlendirdiği yeni kablosuz hoparlörünü de resmen duyurdu. Aşırı uygun fiyatlı hoparlör, sahip olduğu özellikler ve şık tasarımı ile ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda Xiaomi Smart Speaker Pro

Xiaomi Smart Speaker Pro, 2.5 inç boyutlu hoparlörlerle donatıldı ve 12W çıkış gücüne sahip. Birden çok ünitenin birbirine bağlanarak surround ses oluşturmasına imkan tanıyan ürün, çalan müzik ile senkronize olan ambiyans aydınlatma teknolojisine de sahip. Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi ile kablosuz bağlantı desteği sunan hoparlör, istenirse USB Type-C girişi aracılığıyla telefonlara doğrudan bağlanabiliyor.

Smart Speaker Pro'nun dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de yapay zekâ ile destekleniyor olması. Super Xiao AI sayesinde sahibini sürekli olarak tanıyabilen kablosuz hoparlör, piyasadaki diğer Xiaomi IoT cihazları için de komutlar verebiliyor. Kullanıcı alışkanlıklarına göre rutinler oluşturabilen Xiaomi Smart Speaker Pro, kızılötesi uzaktan kumanda işlevine de sahip.

Bu denli gelişmiş özelliklerle donatılan bir kablosuz hoparlör için ödenmesi gereken ücretse sadece 40 dolar olarak açıklandı. Xiaomi, Smart Speaker Pro'nun Çin dışına çıkıp çıkmayacağına ilişkin bir şey söylemedi.