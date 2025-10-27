HyperOS 3 Yayınlanmaya Başlandı: İşte Güncellemeyi Alacak İlk Xiaomi Telefon

Xiaomi'nin işletim sisteminin en yeni sürümü HyperOS 3 global çapta dağıtılmaya başlandı ve güncellemeyi alacak ilk Xiaomi telefonu belli oldu.

Xiaomi, Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi sürümü HyperOS 3’ün global dağıtımına resmen başladı. Şirket, yaptığı açıklamada güncellemenin ilk olarak Xiaomi 15T ve 15T Pro modellerine sunulduğunu duyurdu.

Yeni sürüm, sadeleştirilmiş tasarımı, geliştirilmiş performansı ve Xiaomi ekosistemiyle daha sıkı entegrasyonuyla öne çıkıyor. Avrupa’da pek çok ülkede dağıtımına başlanan güncelleme, kısa süre içinde diğer bölgelere ve ülkemize de ulaşacak.

Güncelleme ilk olarak Xiaomi 15T'ye geliyor

İlk olarak OS3.0.3.0.WOEEUXM (15T) ve OS3.0.4.0.WOSEUXM (15T Pro) yapı numaralarıyla yayımlanan güncelleme, Ekim ayı güvenlik güncellemesini de içeriyor. Şu aşamada orta segment serisi Xiaomi 15T modellerinin amiral gemisi Xiaomi 15 ve 15 Ultra’dan önce bu güncellemeyi almasının temel nedeni belirsiz ama güncellemenin yakında Xiaomi 15 serisi için de yayımlanması bekleniyor.

HyperOS 3, medya, bildirim ve navigasyon kontrollerini bir araya getiren yeni “Hyper Island” ile geliyor. Ayrıca cihazlar arası senkronizasyon, telefon-tablet-giyilebilir cihaz uyumu ve genel sistem hızı önemli ölçüde artırılmış durumda. Güncellemeye dair tüm detayları ve güncellemeyi alacak telefonları aşağıdaki içeriklerimizden inceleyebilirsiniz.