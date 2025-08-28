HyperOS 3 Tanıtıldı: İşte Xiaomi Telefonlara Gelecek Yeni Özellikler!

Xiaomi bugün düzenlediği etkinlik ile HyperOS 3'ü resmî olarak tanıttı. Yeni HyperOS 3 güncellemesiyle birlikte Xiaomi telefonlar bir dizi yeni özelliğe sahip olacak.

Merakla beklenen HyperOS 3 güncellemesi pek çok iyileştirme, yapay zekâ odaklı özellikler, çok sayıda görsel açıdan iyileştirme ve cihazlar arası entegrasyon ile nihayet karşınızda. Xiaomi, bugün Çin'de düzenlediği etkinlikte HyperOS 3 ile Xiaomi telefonlara gelecek yenilikleri açıkladı.

Xiaomi aynı etkinlikte HyperOS 3'ün beta sürümünün geleceği ilk cihazları da açıkladı. Ayrıca HyperOS 3 destekli Xiaomi telefonların listesine de hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

HyperOS 3 ile Xiaomi telefonlara gelecek yenilikler

Xiaomi, HyperOS 3'ün geçen yıl tanıtılan HyperCore teknolojisi üzerine geliştirildiğini söylüyor. En son gelişmelerle CPU yükü %4 oranında azaltılırken, enerji verimliliği %10 oranında iyileştirilmiş. Ayrıca kare kaybı oranının %18,9 oranında azaltıldığı iddia ediliyor.

Bu yeni güncelleme, çalışırken değiştirilebilir bir zamanlama mekanizması ve yeni bir grafiksel iyileştirme ile birlikte uygulama başlatma hızında %21, video oynatmada %10 ve dokunma tepkisi gecikmesinde %9 azalma dâhil olmak üzere oyunlarda kayda değer iyileştirmeler sağlıyor.

Xiaomi Super Island tanıtıldı

Görsel yükseltmelerden bahsetmişken, HyperOS 3 birden fazla canlı etkinliği ve bildirimi izlemek için yeni bir dinamik merkez olan Xiaomi Super Island'ı tanıttı. Bu özellik 70'in üzerinde entegre hizmeti destekliyor.

Ayrıca otomatik olarak derinlik efektleri ve yeniden tasarlanmış simgeler uygulayabilen yapay zekâ destekli dinamik duvar kâğıtları geliyor.

Yepyeni yapay zekâ özellikleri geliyor

HyperOS 3, yapay zekâ yükseltmeleriyle telefonunuzu âdeta yardımcı bir asistana dönüştürüyor. Super XiaoAi Asistan ekran üzerinde içerik farkındalığına sahip. Yani ekranda neyin görüntülendiğini analiz edebileceği ve buna göre yanıtlar verebileceği anlamına geliyor.

Ayrıca artık arama, çeviri veya paylaşım gibi anlık eylemleri tetiklemek için ekrandaki içeriği daire içine alabiliyorsunuz. Bu özellik Google'ın Circle to Search özelliğine benzer şekilde çalışıyor.

Xiaomi ayrıca ekosistemler arasında cihazlar arasındaki bağlantıyı geliştirmek için de çalıştığını söylüyor. HyperOS 3 ile Xiaomi telefon kullanıcıları Mac'lerinde mobil uygulama pencereleri (3 adede kadar) açabiliyor. Kullanıcılar ayrıca bir iPhone ile sorunsuz bir şekilde dosya paylaşabiliyor ve fotoğraf görüntüleyebiliyor.

Gizlilik ve güvenlik de iyileştirildi

Her zaman olduğu gibi gizlilik ve güvenlikle ilgili yenilikler de var. Xiaomi çoklu cihaz hesabı girişi, gelişmiş veri koruması ve uygulama izinleri üzerinde daha iyi kontrol için iki faktörlü kimlik doğrulama girişi eklediğini söylüyor.

Xiaomi'nin belirttiğine göre kullanıcılar artık kayıp cihazlarını kapalı olsalar bile bulabilecekler.

Peki siz HyperOS 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.