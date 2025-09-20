Tümü Webekno
Xiaomi, HyperOS 3 Güncelleme Takvimini Açıkladı! İşte Ay Ay Güncelleme Alacak Telefonlar!

Xiaomi, HyperOS 3 isimli işletim sistemi için güncelleme takvimini yayımladı. Yapılan açıklama Çin pazarı için geçerli olsa da küresel pazarlarda da benzer bir süreç yaşanacak.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yaklaşık bir ay önce düzenlediği bir etkinlikte HyperOS 3 olarak isimlendirdiği yeni mobil işletim sistemini duyurmuştu. Bu işletim sistemi, dikkat çekici özelliklerle tüketicileri heyecanlandırmayı başarmıştı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Xiaomi, HyperOS 3 için güncelleme takvimini resmen açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamalar Çin pazarı için geçerli olsa da küresel modellerde de benzer bir takvim görme olasılığımız çok yüksek. Peki Xiaomi telefonlar, HyperOS 3 güncellemesini ne zaman almaya başlayacaklar?

İşte HyperOS 3 için yayımlanan güncelleme takvimi:

Ekim ayı boyunca güncellenecek telefonlar:

  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Supreme Edition
  • Xiaomi MIX Flip 2
  • Xiaomi Civi 5 Pro
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7
  • Redmi K80
  • Redmi Turbo 4 Pro
  • Redmi Turbo 4

Kasım ayı boyunca güncellenecek telefonlar:

  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70 Supreme Edition
  • Redmi K70
  • Redmi K70E

Aralık ayı boyunca güncellenecek telefonlar:

  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60 Supreme Edition
  • Redmi K60
  • Redmi Turbo 3
  • Redmi Note 15 Pro+
  • Redmi Note 15 Pro
  • Redmi Note 15
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14 5G
  • Redmi Note 13 Pro+
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13R Pro
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13R

Ocak ayı boyunca güncellenecek telefonlar:

  • Xiaomi MIX Fold 2
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Civi 2
  • Redmi K50 Supreme Edition
  • Redmi Note 15R
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12T Pro
  • Redmi 14C
  • Redmi 14R 5G

Diğer cihazlar için HyperOS 3 güncelleme takvimi:

Ekim ayı boyunca güncellenecek ürünler:

  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7
  • Redmi K Pad
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED
  • Xiaomi TV S Mini LED 2025
  • Xiaomi Watch S4 Sport
  • Xiaomi Watch S4
  • Xiaomi Watch S4 eSIM
  • Xiaomi Watch S4 eSIM (15th Anniversary Edition)
  • Xiaomi Watch S4 41mm

Kasım ayı boyunca güncellenecek ürünler:

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Redmi Pad 2
  • Redmi TV X 2025
  • Redmi Monitor G Pro 27U
  • Xiaomi Smart Band 10

Aralık ayı boyunca güncellenecek ürünler:

  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi Pad 6 Max 14
  • Redmi Watch 5
  • Redmi Watch 5 eSIM
  • Xiaomi Smart Band 9 Pro
  • Xiaomi Smart Band 9

Ocak ayı boyunca güncellenecek ürünler:

  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad Pro
  • Xiaomi TV S Mini LED
  • Redmi TV MAX 2025
  • Redmi Smart TV A Pro
  • Redmi Smart TV A 2025

HyperOS 3 güncellemesi ile gelecek yeni özellikleri öğrenmek için:

HyperOS 3 Tanıtıldı: İşte Xiaomi Telefonlara Gelecek Yeni Özellikler! HyperOS 3 Tanıtıldı: İşte Xiaomi Telefonlara Gelecek Yeni Özellikler!

HyperOS 3 güncellemesi alacak tüm telefonlar için:

Xiaomi’nin HyperOS 3 Güncellemesi Geliyor: İşte Güncellemeyi Alacak Telefonlar! Xiaomi’nin HyperOS 3 Güncellemesi Geliyor: İşte Güncellemeyi Alacak Telefonlar!
