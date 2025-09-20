Xiaomi, HyperOS 3 Güncelleme Takvimini Açıkladı! İşte Ay Ay Güncelleme Alacak Telefonlar!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yaklaşık bir ay önce düzenlediği bir etkinlikte HyperOS 3 olarak isimlendirdiği yeni mobil işletim sistemini duyurmuştu. Bu işletim sistemi, dikkat çekici özelliklerle tüketicileri heyecanlandırmayı başarmıştı.
Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Xiaomi, HyperOS 3 için güncelleme takvimini resmen açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamalar Çin pazarı için geçerli olsa da küresel modellerde de benzer bir takvim görme olasılığımız çok yüksek. Peki Xiaomi telefonlar, HyperOS 3 güncellemesini ne zaman almaya başlayacaklar?
İşte HyperOS 3 için yayımlanan güncelleme takvimi:
Ekim ayı boyunca güncellenecek telefonlar:
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Supreme Edition
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K80
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
Kasım ayı boyunca güncellenecek telefonlar:
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Supreme Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
Aralık ayı boyunca güncellenecek telefonlar:
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Supreme Edition
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
Ocak ayı boyunca güncellenecek telefonlar:
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K50 Supreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
Diğer cihazlar için HyperOS 3 güncelleme takvimi:
Ekim ayı boyunca güncellenecek ürünler:
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
- Xiaomi TV S Pro Mini LED
- Xiaomi TV S Mini LED 2025
- Xiaomi Watch S4 Sport
- Xiaomi Watch S4
- Xiaomi Watch S4 eSIM
- Xiaomi Watch S4 eSIM (15th Anniversary Edition)
- Xiaomi Watch S4 41mm
Kasım ayı boyunca güncellenecek ürünler:
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi Pad 2
- Redmi TV X 2025
- Redmi Monitor G Pro 27U
- Xiaomi Smart Band 10
Aralık ayı boyunca güncellenecek ürünler:
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi Watch 5
- Redmi Watch 5 eSIM
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
- Xiaomi Smart Band 9
Ocak ayı boyunca güncellenecek ürünler:
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Xiaomi TV S Mini LED
- Redmi TV MAX 2025
- Redmi Smart TV A Pro
- Redmi Smart TV A 2025
