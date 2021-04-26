HyperX, oyuncu kulaklığı sektöründe oldukça sevilen bir marka. En son piyasaya sürülen Hyperx Cloud Alpha S de, diğer modeller gibi oldukça beğenildi. Biz de sizler için, sevilen kulaklığın alternatiflerini sıraladık.

HyperX Cloud Alpha S’in çift odacıklı sürücüsü, minimum bozulmayla daha iyi ve farklı ses çıkışı sağlayacak şekilde üretildi. Bu sürücü, orta ve yüksek seslerde bas için ayrılmış bir alan sağlıyor ve bu da kulaklığın zengin orta tonlar ve güçlü bas sağlamasına yardımcı oluyor. HyperX Cloud Alpha S, bir stereo kulaklık olmasına rağmen, 7.1 sanal surround teknolojisi barındırır. Bu özellik de çok yönlü ayak seslerinin dinlenmesi gereken savaş oyunlarında, oyuncuların oyun deneyimini güçlendiriyor. Her ne kadar fiziksel bir 7.1 sağlayamasa da, HyperX Cloud Alpha S, sahip olduğu diğer özelliklerle bu eksisini ekarte ediyor.

HyperX Cloud Alpha S’in çıkarılabilir gürültü önleyicili mikrofonu, çift yönlü ses algılayabiliyor. Kulaklığın mikrofonu aynı zamanda Discord ve TeamSpeak sertifikalarına sahip. HyperX Cloud Alpha S’in Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer bu özellikler sizin için yeterli ya da uygun değilse, HyperX Cloud Alpha S alternatifi kulaklıkları listelediğimiz yazımıza göz gezdirebilirsiniz.

Hyperx Cloud Alpha S Alternatifi Oyuncu Kulaklıkları

HyperX Cloud Core 7.1 Kulaklık

HyperX Cloud Stinger

SteelSeries Arctis 1

Corsair Void Elite Surround 7.1

SteelSeries Arctis 5

Logitech G-PRO (2. nesil)

Dayanıklı alimünyum kasasıyla HyperX Cloud Core 7.1 Kulaklık

Driver: neodim mıknatıslarla 53 mm

Frekans tepkisi: 15Hz-25kHz

Empedans: 60 Oms

Ses seviyesi: 98 dBSPL

Ağırlık: 309 g

Kablo uzunluğu: 1m

Bağlantı tipi: 3,5 mm

HyperX Cloud Alpha S’in bir alt modeli olan HyperX Cloud Core 7.1, HyperX’in imzası olan Cloud DNA teknolojisiyle geliştirilmiş süngerleri ile kullanıcıya uzun oyun seanslarında kusursuz konfor sağlıyor. HyperX Cloud Core 7.1, önceki nesillerde ve kulaklıklarda görülen güvenilir ve dayanıklı bir alüminyum çerçeveye sahip.

HyperX Cloud Core 7.1, PC, PlayStation ve Xbox konsolları ile uyumlu bir kulaklık. İki yıllık garanti süresi olan kulaklığın çalıştırılması için herhangi bir kuruluma ihtiyaç bulunmuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

HyperX tarzı dışında HyperX Cloud Stinger

Driver: 40 mm

Frekans tepkisi: 20–20,000 Hz

Empedans: 16 Oms

Ses seviyesi: 99 dB

Ağırlık: 275 g

Kablo uzunluğu: 1.7 m

Bağlantı tipi: 3.5 mm

HyperX Cloud Stinger, diğer hiçbir HyperX kulaklığına benzemiyor. Ayarlanabilir çelik kaydırıcılarıyla kullanıcının kafasına tam olarak oturan bu kulaklık, özelleştirilebilir olduğundan dolayı herkes tarafından kullanılabilir. Yumuşak yastıklı kulaklık süngerleri ve nefes alabilen malzemesiyle oyuncuyu uzun oyun seansları boyunca rahat tutuyor. Oyunlardaki sesleri oldukça gerçekçi bir şekilde oyuncuya aktaran kulaklık, gerçek 7.1 surround olmasa da, başarılı bir iş çıkarıyor.

Çoğu oyun kulaklığının aksine HyperX Cloud Stinger’in mikrofonu çıkarılabilen bir mikrofon değil. Ancak mikrofon, dikey bir konuma dönerek yüzünüzden uzaklaştırılabilir. PlayStation ve Xbox’la uyumlu olan kulaklığı ne yazık ki dışarıdan gelen gürültüyü engelleme gibi bir özelliği bulunmuyor. Gürültü engellemeyi ses ya da yazılımla yapmayan kulaklığın süngerleri bir nevi gürültü engelleyici olarak da görülebilir aslında.

Diğer HyperX ürünlerinde olduğu gibi HyperX Cloud Stinger da HyperX NGENUITY yazılımını kullanıyor. Bu yazılım sayesinde kullanıcılar kulaklığı kişiselleştirebilir ve tuş atamaları yapabilir hale geliyor. Şık bir arayüze sahip NGENUITY, Windows uygulama mağazasından indirilebilir. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Nintendo Switch için en iyisi SteelSeries Arctis 1

Frekans tepkisi: 20–20000 Hz

Empedans: 32 Ohm

Ses seviyesi: 100 dB

Kablo uzunluğu: 3 m

Bağlantı tipi: 3.5 mm

Her ne kadar piyasada her türlü özelleştirme seçeneğine sahip birçok kulaklık ve model bulunsa da, birçoğu Nintento Switch ile uyumlu değil. SteelSeries Arctis 1’i diğer kulaklıklardan ayıran en büyük özellik ise Nintendo Switch ile olan uyumluluğu. Kulaklık, uyumluluğunun da olması artısıyla en iyi Nintendo Switch kulaklığı olarak görülüyor.

SteelSeries, oyuncu donanımları ve aksesuarları ile kalitesini kanıtlamış bir marka. Kulaklıklarında nispeten ince yastıklar ve üst kısımda şık bir kafa bandı tasarımı bulunduran SteelSeries, Arctis 1’de de aynı minimalizmi sürdürüyor. Minimalist tasarımının yanı sıra oldukça rahat olan SteelSeries Arctis 1, aynı zamanda uzun oyun seansları boyunca da rahatlığını koruyor. Kulaklığın yanında kullanıcıya USB-C kablosu da sağlayan SteelSeries Arctis 1, USB-C girişi olmayan kullanıcılar için de USB - USB-C dönüştürücüsü de gönderiyor. Nintendo Switch ile uyumluluğunu korumak adına bluetooth kullanmayan kulaklık, kutudan çıkar çıkmaz Switch’inizle eşleşiyor.

SteelSeries Arctis 1’in kablosuz olması, en büyük artısı sayılırken, kulaklığın 20 saat bir pil ömrünün olması kullanıcıyı daha da rahat ettiren noktalardan biri. Kulaklık her ne kadar Nintendo Switch, PS4, PC ve Android ile kablosuz olarak çalışsa da, cihazı 3,5 mm ses jakına sahip herhangi bir ürünle kablolu olarak da kullanabilirsiniz. Bu cihazlara Xbox One ve iPhone’un eski modelleri dahilken, bu özellik yeni girişli iPhone’lar için ne yazık ki geçerli değil. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Ses yalıtımı uzmanı Corsair Void Elite Surround 7.1

Driver: 50 mm

Frekans tepkisi: 20Hz - 30 kHz

Empedans: 32 Ohm

Ses seviyesi: 116dB (+/-3dB)

Bağlantı tipi: USB

Klasik kulaklıklara nazaran biraz daha ilginç bir dış görünüşü olan Corsair Void Elite Surround 7.1, sağlam yapı kalitesi ve uyumlu bir yazılım isteyen PC ve PS4 oyuncuları için harika bir seçim. Corsair Void Elite Surround 7.1, USB-A ses kablosuyla kullanılabildiği için ne yazık ki Xbox One konsolları ile uyumlu değil. Geniş özelleştirme seçenekleri ile iCUE uygulamasından ses kalitesini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kulaklığın ses yalıtımı ve düşük ses sızıntısı performansı, Corsair Void Elite Surround 7.1’i oyun odası kullanımı için uygun bir hale getiriyor.

Oldukça tatmin edici bir yapı kalitesine sahip kulaklık, yoğun plastikten üretilmiş bir çerçeveye sahip. Kulaklık kapakları oldukça sağlam bir hissiyat sağlıyor. Her ne kadar çıkarılabilir bir mikrofona sahip olmasa da, Corsair Void Elite Surround 7.1’in kulaklığı yukarıya doğru dikey bir şekilde yüzünüzden uzaklaştırılabiliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Minimalist kalitesiyle SteelSeries Arctis 5

Driver: 40 mm neodimyum

Frekans tepkisi: 20 Hz - 20 KHz

Empedans: 32 Ohm

Ses seviyesi: 98 dB

Ağırlık: 277g

Kablo uzunluğu: 3 m kablo, ChatMax Çevirmeli USB kablosu

Bağlantı tipi: 3,5 mm, USB Tip-A

RGB aydınlatmalı modern bir tasarıma, geri çekilebilir bir mikrofona ve bir oyun ile beraberindeki sohbet arasındaki sesi düzenlemek için ChatMix teknolojisiyle birlikte gelen SteelSeries Arctis 5, sanal 7.1 surround sese sahip. Beraberinde gelen USB-A aracılığıyla PC, Mac ve oyun konsolları ile uyumlu olan kulaklık aynı zamanda 3,5 mm jaklarla diğer cihazlara da bağlanabiliyor.

Modern bir görünüşe sahip kulaklığın siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Kulaklık çevresinde bulunan LED aydınlatmalarını, SteelSeries’in yazılımı Engine 3 ile özelleştirebilirsiniz. Kulaklığınız kulağınızda olduğu sürece açık kalan aydınlatma, kulaklığı kullanmadığınızda kendi kendine sönüyor.

Ayarlanılabilen bir kayışa sahip olan SteelSeries Arctis 5, kullanıcılarında hafif ve rahat bir his uyandırıyor. Uzun süren oyun seanslarında rahat yapısıyla oyuncuya uzun süreli konfor sağlayan SteelSeries Arctis 5, Airweave malzemesinden yapılan yumuşak kulaklık süngerlerine sahip. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Driver: 50 mm Precision

Frekans tepkisi: 20 Hz-20 KHz

Empedans: 32 Ohm

Ses seviyesi: 91.7 dB

Ağırlık: 320 gram

Kablo uzunluğu: 1.8 m

Bağlantı tipi: USB

Logitech G-PRO, Logitech G HUB yazılımı ile birçok özelleştirmeye sahip bir kulaklık. Her ne kadar hantal bir tasarıma sahip olsa da, Logitech G-PRO, oldukça kaliteli görünen ve hissettiren sağlam bir tasarıma sahip.

Logitech G-PRO, uzun oyun seansları boyunca kullanılacak kadar konforlu bir kulaklık. Logitech G-PRO’nin ikinci nesil kulaklığı, iyi dengelenmiş ancak çıkartılamayan bir mikrofona sahip. Mikrofonlar için geliştirilen Blue Voice teknolojisi de dahil olmak üzere birçok özelleştirme seçeneğine sahip Logitech G HUB yazılımıyla da uyumlu.

Deri ve kumaş olmak üzere iki farklı hafızalı köpük kulaklık seti ile gelen Logitech G-PRO, oldukça rahat bir kullanıma sahip. Kulaklığın kafa bandının iyi yastıklı ve geniş olması, kulaklığın ağırlığını da iyi bir şekilde dağıtıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.