Hyundai'nin İlk Sportif SUV Modeli "Kona N" Duyuruldu

Hyundai, performans odaklı N ve N Line serisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken ilk sportif SUV modeli Kona N'i de duyurdu. Hem gücü hem de tasarımıyla dikkat çeken yeni Kona N'in fiyatı hakkında ise bir bilgi paylaşılmadı.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, "N performance" serisini genişletmeye devam ediyor ve bu kapsamda şirketin ilk sportif SUV modeli olan yeni Hyundai Kona N nihayet gün yüzüne çıktı. Hyundai, Kona N'in lansmanı sırasında 2022 sonuna kadar N ve N Line modellerinden oluşan serisini elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli modellerle birlikte dünya çapında 18 otomobile kadar genişleteceğini belirtti.

N serisine bir ara verip Kona N'e dönecek olursak; Yeni Hyundai Kona N, önden çekişli 276 beygir güç ve 391 Nm tork sunan 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli bir motora ve sekiz vitesli çift kavramalı bir şanzımana sahip. Hyundai, lansman sırasında isteğe bağlı 6 vitesli şanzıman ya da dört tekerden çekişten ise bahsetmedi.

Hyundai'nin ilk sportif SUV modeli: Kona N

Yeni Kona N, performansı ve sürüş hissini artırmayı amaçlayan bir "N vites modu" ve 20 saniyeliğine de olsa gücü maksimize ederek 286 beygire çıkaran bir "N Grin Shift" modu gibi bazı heyecan verici özellikler de sunuyor. Standart Kalkış Kontrolü ile Hyundai Kona N, 0'dan 100 km/s hıza 5,5 saniyede çıkabiliyor.

Hyundai Kona N, orijinal Kona'ya büyük ölçüde sadık kalsa da çift kanatlı tavan spoyleri, daha büyük ızgaralar, daha büyük bir difüzör, 19 inçlik dövme jant gibi ayrıntılar ile daha sportif ve aerodinamik açıdan gelişmiş bir araç sunmayı başarıyor. Ayrıca eteklerde bulunan kırmızı tasarım detayları da aracın sportif görünümüne katkıda bulunuyor.

Hyundai'nin ilk sportif SUV modelinde iç mekan tasarımı açısından beklentileri karşıladığını söylemek çok da yanlış olmaz. Dijital gösterge paneli, artırılmış gerçeklik destekli head-up ekran, 10 inç bilgi eğlence ekranı, istenilen araç içi teknoloji desteğini sunuyor. Ayrıca direksiyon üzerinde bulunan N düğmeleri, sürüş modları arasında geçiş yapmayı kolaylaştırıyor.

Hyundai, Kona N'den övgüyse bahsetse de aracın hangi pazarlarda satışa sunulacağı ya da nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği hakkında bir açıklamada bulunmadı. Hem yeni Kona N hakkında daha fazla bilgi alabilmek hem de Hyundai'nin elektrikli ve içten yanmalı yeni N modellerini öğrenmek için Güney Koreli şirketten gelecek açıklamaları beklememiz gerekiyor.