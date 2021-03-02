Sportif görünümüyle B-SUV segmentinin yeni ismi Hyundai Bayon, Güney Koreli otomobil devinin gerçekleştirdiği lansmanla birlikte tanıtıldı. Hibrit ve benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneğine sahip yeni Bayon'da bugüne kadar görmeye alışkın olmadığımız akıllı manuel şanzıman bulunuyor.

Güney Kore merkezli otomobil devi Hyundai’nin uzun zamandır beklenen yeni B-SUV modeli Bayon tanıtıldı. Türkiye Assan İzmit fabrikasında üretimi devam eden yeni crossover, gerek sportif görünümüyle gerekse de sahip olduğu donanımlarıyla B segmentinde dişli bir rakip olacakmış gibi görünüyor.

Benzinli ve hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneğine sahip Hyundai Bayon, kullanıcıya akıllı manuel ve DCT olmak üzere iki farklı şanzıman seçeneği sunuyor.

Akıllı manuel şanzıman ne demek?

Akıllı manuel ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Açıkçası biz de bu kavrama çok alışkın değiliz ancak akıllı manuel donanımını geçtiğimiz yıllarda ilk önce KIA tanıtmaya başlamıştı ve ardından Hyundai de sadece Avrupa’da satışa çıkan Venue modeli ile birlikte bu şanzımana yer vermeye başladı.

Akıllı manuel şanzıman, tamamen elektronik debriyaj pedalı ve ve klasik H-Vites tasarımıyla birlikte geliyor. Arabanın devrini tespit edip sürücünün ne zaman vites değiştireceğini algılayan akıllı şanzıman, sürücünün debriyaja basmasına gerek kalmadan vites değiştirmesine olanak tanıyor.

Yeni sportif Bayon, i20 ile aynı platformu paylaşıyor

Hyundai Bayon’a tasarımsal açıdan baktığımız zaman göze çarpan ilk şey, markanın bir diğer modeli Kona’ya olan benzerliği oluyor. Yeni Bayon karakteristik olarak Kona ve i20’nin çizgilerine sahip ancak kendine has fütüristik bir havası da bulunmuyor değil.

Hyundai’nin zaten genelde bütün modelleri birbiriyle benzer tasarımlara sahip ve Bayon da mimari altyapısını i20 ile paylaştığı için bu benzerlik göze daha da çarpar hale gelmiş. Ancak yine de Bayon sportif kimliği sayesinde B crossover segmentinde kendine has bir kulvar yaratacakmış gibi duruyor.

Hyundai'den alışkın olduğumuz iç kabin

Bayon’un kokpitine baktığımızda ise bizleri 10.25 inç boyutlarında Android Auto ve Apple CarPlay destekli multimedya ekranı ve dijital gösterge paneli karşılıyor. Gerek multimedya ekranının konumlandırıldığı açı, gerek direksiyonun üzerinde bulunan kumandalar Hyundai’nin kokpit bölümünde çok fazla bir değişiklik yapmak istemediğini belirten özelliklerden olmuş.

Güvenlik önlemleri

Aktif şerit takip asistanı

Kör nokta uyarı sistemi

Otomatik acil durum freni

Ön çarpışma önleme yardımcısı

Sürücü dikkat uyarısı

Otomatik park sistemi

Smart Cruise Control

Yeni Hyundai Bayon’un güvenlik önlemleri konusunda beklentileri karşıladığını söyleyebiliriz. Özellikle SUV modellerinde mutlaka olması gereken özelliklere sahip Bayon, Smart Cruise Control adında verilerini navigasyondan alıp aracı ona göre ayarlayan son derece işe yarar bir özelliğe de sahip. Bu donanım, navigasyondan yol hakkında bilgiler alıyor ve keskin virajın olduğu bölgelerde hızını bu virajlara göre ayarlayarak olası bir kaza riskini minimuma indiriyor.

Hyundai Bayon motorları

Bildiğiniz üzere elektrikli otomobillerin piyasayı ele geçirdiği şu günlerde otomobil üreticileri CO2 emisyonlarına da bir hayli dikkat eder oldu. Hatta bir otomobilde dikkat edilen en büyük özellik yakıt tüketiminden çok CO2 emisyonu haline geldi. Hyundai de bu emisyon hakkında son derece iddialı 1.0 litrelik T-GDi turbo beslemeli motorunu 48 voltluk hibrit teknolojisi ile birleştirmiş ve böylelikle Bayon’un hem yakıt tüketimi hem de CO2 emisyonu konusunda bir hayli verimli olmasını sağlamış. Bayon’un hibrit motorları, 100 ve 120 olmak üzere iki farklı beygir seçeneğine sahip. 100 beygirlik seçenekte ise kullanıcılara isteğe bağlı sadece benzinli motor seçeneği de sunuluyor ve bu motor akıllı manuel ve 7 ileri çift kavramalı DCT olmak üzere 2 farklı şanzıman seçeneğiyle birlikte geliyor.

Hyundai Bayon’un üretimi daha önce de belirttiğimiz gibi devam ediyor ve yeni modelin yakın bir zamanda Avrupa’nın neredeyse her ülkesinde satışa sunulması bekleniyor. Hyundai, yeni Bayon’un Türkiye’ye geleceği tarihi henüz açıklamasa da yeni B-SUV’u 2021 yılının sonlarında doğru en azından Avrupa yollarında görmeye başlayacağımızı düşünüyoruz.