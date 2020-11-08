Hyundai, Çocuklar İçin Mini Elektrikli Otomobil Yaptı

Elektrikli otomobil alanında çalışmalar yapan firmalardan biri olan Hyundai, bu teknolojiyi çocuklara benimsetmek için harekete geçti. Firma, elektrikli otomobilinin çocuklar için minik bir kopyasını yaptı.

Fütüristik uçan taksi gibi projeleri bir kenara bıraksak bile Hyundai’nin otomotiv sektörünün değişimine ayak uydurmak amacıyla ciddi bir çaba sarf ettiğini söylememiz mümkün. Firma dört koldan sektörün geleceği olan elektrikli otomobil pazarına hazırlanıyor.

Firma yeni elektrikli otomobil serisini duyururken rakiplerinden daha “küçük” bir hedef kitle seçti: çocukları. Firmanın tanıttığı yeni oyuncak serisi çocukların elektrikli otomobillerle daha şimdiden tanışmasını amaçlıyor.

En küçük elektrikli araç

Hyundai, yaptığı tanıtımda bu otomobili “şimdiye kadar yaptıkları en küçük elektrikli araç” olarak tanımlarken henüz bu ürüne bir isim de vermedi. Genel olarak baktığımızda ise tasarımın 2019 yılında çıkan EV Concept 45’ten esinlendiğini görüyoruz.

Seul merkezli otomotiv üreticisi bu oyuncağa büyük ciddiyetle yaklaşıyor. Hatta aracın bütün haşmetiyle yer aldığı bir de tanıtım videosu hazırladılar. Videoda da göze çarptığı üzere araç gayet şık duruyor.

Teknik detaylara baktığımızda da bu aracın sıradan bir akülü araba gibi olmadığını görüyoruz. İçindeki iki DC motoru sayesinde saatte 7 kilometre hıza çıkabilen bu araçta ortada tek bir koltuk yer alıyor. Ancak esas dikkat çeken özellik bu değil.

Çocukların yüz ifadesini tanıyor

Hyundai çocuklara göre bir elektrikli otomobil deneyimi tasarlamakta oldukça kararlı olduğunu aracın özelliklerinde gösteriyor. EAVC olarak da bilinen duygusal uyum sağlama teknolojisi bu araçta da bulunuyor. Böylece otomobil, sürücüsü olan çocuğun yüz ifadesine göre ışık ve müzik ayarı yapabiliyor.

Ayrıca bu isimsiz elektrikli araba oyuncağında nabız ve solunum hızı ölçümü yapan sensörler de yer alıyor. Bu sensörlerin koyulma nedeni konusunda kesin bir açıklama bulunmuyor.

Son dönemde elektrikli çocuk otomobilleri oldukça yaygın. Popüler hiper otomobil üreticisi Bugatti daha önce çocuklara yönelik bir araç tasarlamıştı. Tesla da minyatür versiyon Model S’i satışa sunmuştu. Şimdi de Hyundai onlara katılmış oldu.