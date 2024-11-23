Hyundai, 145.000 elektrikli aracındaki güç kaybı sorununu çözmek için geri çağırma kararı aldı. Sorunun 12 voltluk bataryaların şarj olamamasıyla ilgili olduğu ortaya çıktı.

Hyundai, 145.000 elektrikli aracında yaşanan 'güç kaybı' sorunuyla ilgili geri çağırma kararı aldığını açıkladı. Güç kaybı sorunu araçların 12 voltluk bataryalarının düzgün şarj olmasını engelleyerek sürüş sırasında güç kaybına yol açabiliyor. Sürüş güvenliğini tehlikeye atması sebebiyle acil olarak çözülmesi gereken bir problem olarak değerlendiriliyor.

Hyundai ve Amerika Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yaptıkları açıklamada, geri çağırmanın Ioniq markalı otomobiller ve Genesis’in üç modeli dahil olmak üzere beş modeli kapsadığını belirtti.

Hyundai'nin ikinci geri çağırması oldu

İlgili araçlardaki şarj kontrol ünitesinde bulunan hata, 12 voltluk bataryanın şarj olamamasına ve sonucunda bataryanın bitmesine sebep olabiliyor. Bu da sürüş esnasında ani güç kaybı yaşanmasına yol açarak güvenlik riskleri oluşturuyor. Hyundai, yetkili bayilerin bu araçlarda kontrol ünitesini ve ilgili sigortayı incelemesini planladı. Gerektiğinde arızalı bileşenler değiştirilecek ve kontrol ünitesinin yazılımı güncellenecek.

Marka Model Yıl Hyundai Ioniq 5 2022-2023 Hyundai Ioniq 6 2022-2024 Hyundai G80 2022-2023 Genesis GV70 Electrified 2022-2024 Genesis GV60 2022-2024

Tüm bu işlemler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Hyundai'nin bu yıl yaptığı ikinci büyük geri çağırma olacak. Şirket Mayıs ayında da benzer bir sorun nedeniyle yaklaşık 100.000 elektrikli aracı geri çağırmıştı.

Geri çağırmanın ardından etkilenen araç sahipleri yetkili servislerden ücretsiz onarım hizmeti alabilecek. Hyundai, sorunun çözümü için tüm gerekli adımları atacağını ve müşteri güvenliğini en üst düzeyde tutmak adına çalıştığını belirtti.