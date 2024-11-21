Hyundai, bugüne kadarki en büyük elektrikli otomobili olan IONIQ 9'u tanıttı. Üç sıra koltuklu yapıya sahip SUV, geniş ailelerin tercihi olacak gibi görünüyor.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, Los Angeles Otomobil Fuarı etkinlikleri kapsamında önemli bir tanıtım gerçekleştirdi. Şirket, bu lansman kapsamında bugüne kadarki en büyük elektrikli otomobili "IONIQ 9"u tanıttı. Oldukça büyük ve üç sıra koltuklu bir yapıya sahip olan SUV, en çok da geniş aileleri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Hyundai IONIQ 9, modern bir tasarıma sahip. Aracın ön kısmında, alt tampona yerleştirilmiş ilave aydınlatmalarla desteklenen bir ışık barı ile karşılaşıyoruz. Bu ışık barı, aracın arka kısmında da kendini gösteriyor. Gövdeye gömülü kapı kolları da dikkatimizi çeken hususlar arasında yer alıyor.

Karşınızda Hyundai IONIQ 9

Hyundai IONIQ 9'un iç tasarımı da oldukça modern. Tek bir çerçeve içerisine yerleştirilmiş 12 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapan otomobilde, yapay zekâ destekli sesli asistan da bulunuyor. Kamera şeklindeki yan aynalar için küçük ekranlara da ev sahipliği yapan SUV, ambiyans aydınlatma ve panoramik cam tavan seçeneği de sunacak.

Hyundai, yeni elektrikli SUV modelini 3 farklı motor seçeneği ile sunacak. Tek motorlu "Long Range" versiyonda 215 beygir gücü ve 350 Nm tork üreten bir motor bulunacak. Çift motorlu "Long Range" versiyonda ise 310 beygir gücü ve 600 Nm tork üreten bir motora ev sahipliği yapacak otomobil, çift motorlu "Performance" versiyonda 430 beygir gücü ve 700 Nm tork üreten motor, yeni sahiplerini bekliyor olacak. Bu arada; tüm versiyonlarda 110 kWh kapasiteli batarya bulunacağını, bu bataryanın tek motorlu Long Range versiyonda 540 kilometre menzil sunacağını söyleyelim.

Hyundai tarafından yapılan açıklamada, IONIQ 9 için fiyat bilgisi verilmedi. Ancak bu otomobilin 2025 yılının ilk yarısında ABD ile Güney Kore'de satışa sunulacağını biliyoruz. Avrupa bölgesi ise 2026 yılında IONIQ 9 ile tanışacak gibi görünüyor.