Hyundai, Gelişmiş İnsansı Robot 'DAL-e'yi Tanıttı

Güney Kore merkezli otomotiv devi Hyundai Motor Group, müşterilerle etkileşime geçecek gelişmiş insansı robotu DAL-e'yi tanıttı. Yapay zekâ ve makine öğrenimi ile destekleyen DAL-e'nin insanlara samimi bir şekilde hizmet etmesi bekleniyor.

Hyundai Motor Group, hassas tanıma yetenekleri ve hareketlilik işlevlerini kullanarak insanlarla bağımsız olarak iletişim kuran son derece gelişmiş bir müşteri hizmetleri robotu olan 'DAL-e'yi tanıttı. Robotun insanlara "samimi ve kişisel bir şekilde" hizmet etmesi hedefleniyor.

"Sürmek, Yardımcı Olmak ve Deneyiminizle Bağlantı Kurmak" kelimelerinin kısaltması olarak DAL-e adı verilen insansı robot, 1.160 x 600 x 600 mm boyutlarında ve 80 kilogram ağırlığında. Otomobil üreticisi, gün içerisinde yaptığı açıklamada, DAL-e'nin yapay zekâ (AI) ve dil işleme, yüz tanıma ve mobilite dahil olmak üzere makine öğrenimi (ML) ile destekleneceğini söyledi.

Hyundai'nin gelişmiş insansı robotu: DAL-e

Hyundai Motor Grup‘un Başkan Yardımcısı ve Robotik Laboratuvarı Başkanı Dong Jin Hyun, DAL'e ile ilgili amaçlarının müşterilerle sorunsuz ve eğlenceli bir iletişim kurmak ve onlara değerli hizmetler sunmak olduğunu söylüyor. Hyun, DAL-e'yi ise "her an otomatik müşteri hizmetleri sunabilen yeni nesil bir hizmet platformu" olarak tanımlıyor.

Piyasadaki diğer müşteri hizmetleri ve kılavuz robotlarına kıyasla ciddi ölçüde daha hafif ve daha kompakt bir yapıda olan DAL-e, şu anda şirketin Seul'daki bir galerisinde sergileniyor. İlerleyen süreçlerde ise Hyundai Motor Company ve Kia Corporation‘ın diğer galerileri gibi müşterilerle günlük etkileşim gerektiren çeşitli alanlarda kullanılması bekleniyor.

Arkadaş canlısı, duygusal fiziksel özelliklerle donatılan DAL-e, örneğin bir müşteri galeriye maske takmadan girerse bu durumu fark edip müşteriye maske takması yönünde tavsiyede bulunabiliyor. Bununla birlikte ürünler ve hizmetler hakkında yararlı bilgiler sağlayıp sözlü ve ekran dokunma komutlarına yanıt vererek müşterilerle otomatik olarak sorunsuz bir şekilde diyalog kuruyor.

Hareketlilik noktasında DAL-e, çok yönlü dört tekerlekli yapısıyla çevrede serbestçe hareket edebiliyor ve müşterilere belirlenen noktalara kadar eşlik ediyor. Ayrıca mekandaki geniş bir ekrana kablosuz olarak bağlanarak araçları ve teknolojileri anlatmak, ziyaretçileri onunla fotoğraf çekmeye çağırmak, hareketli kollarını kullanarak jestli geri bildirimlerde bulunmak gibi eğlenceli bilgiler de sağlayabiliyor.

Hyundai Motor Group, DAL-e'yi deneme operasyonlarından elde edilen verilere dayanarak sürekli güncellemeyi ve gelişmiş bir android robot olarak operasyonel yeteneklerini mükemmelleştirmeyi planlıyor.