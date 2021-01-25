İnsansı robot Sophia gibi birçok robotun altında imzası bulunan Hanson Robotics, 2021 yılının yarısına kadar binlerce robot üreteceğini ve bu robotların hastaneden havalimanına kadar birçok farklı sektörde kullanılacağını açıkladı.

COVID-19 salgının yayılmasıya birlikte yapay zekaya ve özellikle robotlara karşı ihtiyaç da artmaya başladı. Hanson Robotics, geliştirmiş oldukları insansı robot Sophia da dahil olmak üzere binlerce robot için seri üretime geçeceklerini açıkladı.

Üretilecek yeni robotlar, sağlıktan perakende sektörüne kadar birçok alanda hizmet vermeye başlayacak. Sophia’nın yaratıcısı David Hanson, havalimanı gibi sektörlerde dahil birçok alanda robotların müşterilerle birebir ilişki kurup yardımcı olabileceğine inanıyor.

Binlerce sosyal robot, insanlarla yakın iletişim halinde olacak

Hong Kong’da üretildiği laboratuvarda açıklama yapan Sophia, sahip olduğu üstün yapay zekası sayesinde şu sözleri dile getirmişti; "Benim gibi sosyal robotlar hastalara veya yaşlılara bakabilir. Zor durumlarda bile iletişim kurmaya, terapi vermeye ve sosyal teşvik sağlamaya yardımcı olabilirim.”

Hanson Robotics, salgınla mücadele kapsamında piyasaya ilk robotu süren şirket değil. Geçtiğimiz aylarda SoftBanks Robotics adlı bir şirket, maske takmayan insanları tespit edebilen Pepper adında bir robot kullanmaya başlamıştı. CloudMinds adında Çin merkezli bir şirket ise robotların görev aldığı bir sahra hastanesinin kurulmasına yardımcı oldu.

Hanson Robotics, Sophia ve bu yıl piyasa sürecekleri Grace de dahil olmak üzere binlerce robot için seri üretime geçeceklerini ve bu yıl içerisinde robotların kullanıma sunulacağını açıkladı.