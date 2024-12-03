Hyundai, Santa FE ile Elantra için bir geri çağırma programı başlattı. 200 binden fazla otomobil, geri görüş kameraları nedeniyle incelenecek.

Güney Koreli teknoloji devi Hyundai, ABD'de devasa bir geri çağırma programı başlattı. Şirketin Santa FE ve Elantra isimli modellerindeki geri görüş kamerasından kaynaklanan bu geri çağırma programı, 226 bin 118 aracı kapsıyor.

Yapılan resmî açıklamaya göre geri çağırma programı kapsamına alınan araçlar, 2021-2022 model tüm Santa FE'leri içeriyor. Ayrıca 2021-2022 model Elantra modelleri de kontrol edilecek. 2022 model Elantra N modelinde de geri çağırılan 1.186 kadar otomobil bulunuyor.

Geri çağırma, sürüş güvenliği için hayati değil

Geri çağırma programları genelde oldukça kritik sorunlar için yapılıyor. Ancak Hyundai cephesinde yaşanan mesele, o kadar da önemli değil. Hyundai ABD tarafından yapılan açıklamaya göre geri görüş kameralarını çalıştıran devre kartlarında lehim sorunları var. Bu da geri görüş kameralarının çalışmamasına yol açabiliyor. Ancak Hyundai'ın bu mesele için geri çağırma programı başlatmış olması, araçlarının arkasında durduğunu gözler önüne sermesi açısından önemli.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre araçların kontrolü, Ocak 2025'te yapılacak. Bu arada; söz konusu problemin ABD'de geçerli olduğunu söyleyelim. Hyundai Türkiye cephesinde bildirilen bir sorun yok. Bu yüzden, araçlarınızı güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz.