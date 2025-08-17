Hyundai, siber güvenlik yaması için kullanıcılardan ek ücret talep etmeye başladı. Şirketin kendi zaafının bedelini kullanıcılara ödetmek istemesi tepki çekti.

Son yıllarda otomobil devleri, yeni teknolojileri kullanıcı deneyimini iyileştirmek için araçlarına yerleştiriyordu. Ancak bu teknolojiler için para istenmesi tartışma konusuydu. Şimdi ise Hyundai’den böyle bir karar geldi. Koreli teknoloji devinin bir özellik için müşterilerden ücret talep etmesi tepki çekti.

Birleşik Kralılık’ta başlayan bu sistemde Hyundai, siber güvenlik yaması için kullanıcılardan ücret talep etmeye başladı. Şimdilik sadece Birleşik Krallık’ta görülen sistemde, kullanıcılardan Ioniq 5 aracına güvenlik yaması eklenmesi için 49 sterlin isteniyor.

Hyundai’nin kendi güvenlik açığı nedeniyle getirdiği sistemden para istemesi tepki çekti

Şimdi gelelim asıl konuya. Hyundai, bu siber güvenlik özelliğini son yıllarda artan hırsızlık olayları nedeniyle geliyor. Hırsızlar, çeşitli cihazlar kullanarak elektrikli araç modellerinin kilit mekanizmalarını hack’leyebiliyor ve araçları çalabiliyordu. Bu durum, en çok Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Genesis GV60 gibi modellerde görülmüştü.

Yani anlayacağınız direkt markayla alakalı bir güvenlik açığı var. Şirketin doğru önlemleri almaması nedeniyle araçlar çalınabiliyor. İşte yeni ücret talebine gelen tepkiler de bu yüzden. Öyle ki birçok kişi, Hyundai’nin kendi güvenlik zaafının bedelini ödemelerini istediğini düşünüyor.

Ioniq 5’in modern ve küresel standartlara göre geliştirilen bir araç olması nedeniyle tüm özellikleri karşılaması beklenir. Zaten Hyundai’ye göre de tüm gereksinimleri karşılıyor. Ancak şirkete göre bu hırsızlığın son yıllarda çıkan yeni bir yöntem olması nedeniyle gelen bir ek özelliğie para istenmesi yanlış bir şey değil.