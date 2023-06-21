Hyundai, birkaç ay önce tanıtılan makyajlı i10'u Türkiye'de satışa sundu. Ulaşılabilirliğini kaybetmeyen otomobil, yine de artık Türkiye'nin en ucuz otomobili değil. İşte makyajlı Hyundai i10'un tüm özellikleri ve fiyatı...

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, Türkiye'deki en ucuz otomobili olan i10 modelini makyajladı. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen bir etkinlikte tanıtılan yeni i10, ufak tefek tasarım değişiklikleriyle karşımıza çıktı. Ayrıca bu küçük şehir otomobili, donanım ve teknolojik anlamda da bazı yeniliklere sahip. Gelin hep birlikte, an itibarıyla Türkiye'de de satışa sunulan makyajlı Hyundai i10'a yakından bakalım.

Hyundai i10, ilk kez 2019 yılında kullanmaya başladığı kasayı 2023 yılında da kullanmaya devam edecek. Ancak farlar ile stopların elden geçirildiğini görüyoruz. Bununla birlikte; Hyundai i10'un 15 inç jantları da artık yeni bir tasarıma sahip. Hyundai, makyajlı i10'un yeni renk seçeneklerine sahip olacağını da açıkladı. Ayrıca çift renk seçeneği de opsiyonel olarak tüketicilere sunulacak. Bu arada, makyajla birlikte fiyat artışı da gören Hyundai i10'un "Türkiye'nin en ucuz otomobili" unvanını Fiat Egea'ya kaptırdığını belirtelim.

Karşınızda makyajlı Hyundai i10

Hyundai i10'un iç tasarımındaki değişikliklere baktığımızda, ambiyans aydınlatma göze çarpan ilk husus oluyor. Ancak bu ambiyans aydınlatma sadece koltuk aydınlatmalarından ibaret ve sadece ön kısımda tercih edilmiş. Küçük şehir otomobili artık dijital gösterge ekranına sahip. Bunun haricinde görünüş itibarıyla farklı bir detay ile karşılaşmadık. Bu arada; Hyundai i10'un 8 inç boyutlu bir bilgi eğlence ekranına sahip olduğunu da belirtelim.

Hyundai mühendisleri, makyajlı i10'un ön ve arka kısmına şarj amacıyla USB Type-C girişleri eklediler. Ayrıca 4G bağlantı desteği sunan eCall teknolojisi de Hyundai i10'a entegre edildi. Bu sistem, navigasyon haritasının uzaktan güncellenmesine yardımcı olacak.

Hyundai, i10'a bazı sürüş sistemleri de yeniledi. Bu bağlamda; aracın önden çarpışma engelleme sistemi, bisikletleri algılayacak şekilde genişletildi. Şerit takip sistemi ve arka koltuk uyarı sistemi de Hyundai i10'daki yenilikler arasında. Arka koltuk uyarı sistemi, arka koltukta oturan bir kişi kalktığında, yolcunun unutulup unutulmadığına ilişkin sürücüye mesaj veriyor.

Peki Türkiye'deki en ulaşılabilir otomobiller arasında yer alan Hyundai i10'un güncel fiyatları ne durumda?

Makyajlı Hyundai i10 fiyat listesi:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 MPI 67 PS, Benzinli Jump, Manuel 615.000 TL 1.0 MPI 67 PS, Benzinli Jump, AMT* 650.000 TL 1.2 MPI 84 PS, Benzinli Style, AMT* 670.000 TL 1.2 MPI 84 PS, Benzinli Elite, AMT* 720.000 TL

(*): AMT şanzıman, otomatikleştirilmiş manuel vites anlamına gelmektedir. Bu şanzıman tipinde debriyaj otomatik olarak yapılır. Sürücü, vitesi kendisi değiştirir.

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