Hyundai'ın Aralık 2022 güncel fiyat listesi açıklandı. Şirket, Türkiye'deki en ucuz otomobillerden olan i10'a zam yapmadı. Ancak diğer modellerde okkalı zamlar var.
Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, Aralık 2022 sıfır araba ve opsiyon fiyatlarını açıkladı. Yeni fiyatlara baktığımızda, pek çok modele yüzde 4 civarı zam geldiğini görüyoruz. Ancak Türkiye'deki en uygun fiyatlı arabalardan olan i10'un fiyatında herhangi bir değişim olmadı.
Bu içeriğimizde, Hyundai i10 güncel fiyat listesine bakacağız. Tüm fiyatların Hyundai resmi sitesinden alındığını belirtelim.
Hyundai sıfır araba fiyatları - Aralık 2022
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Ioniq 5
|1.970.000 TL
|1.654.000 TL (yeni versiyon)
|i10
|300.566 TL
|300.566 TL (zam yok)
|i20
|370.354 TL
|370.354 TL (zam yok)
|Elentra
|597.000 TL
|621.000 TL (%4 zam)
|Bayon
|419.791 TL
|419.791 TL (zam yok)
|Kona
|648.000 TL
|674.000 TL (%4 zam)
|Tucson
|870.000 TL
|905.000 TL (%4 zam)
|Santa FE Hibrit
|1.729.000 TL
|1.799.000 TL (%4 zam)
|Kona Elektrik
|836.000 TL
|870.000 TL (%4 zam)
i10 fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 MPI 67 PS, Benzinli
|Jump, Manuel
|300.566 TL
|1.0 MPI 67 PS, Benzinli
|Jump, Otomatik
|329.298 TL
|1.2 MPI 84 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|339.887 TL
|1.2 MPI 84 PS, Benzinli
|Elite, Otomatik
|355.328 TL
i10 opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik/Sedefli Renk
|2.300 TL
|Jump, Style, Elite
i20 fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.4 MPI 100 PS, Benzinli
|Jump, Manuel
|370.354 TL
|1.4 MPI 100 PS, Benzinli
|Jump, Otomatik
|424.680 TL
|1.4 MPI 100 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|432.680 TL
|1.4 MPI 100 PS, Benzinli
|Style Plus, Otomatik
|455.347 TL
|1.4 MPI 100 PS, Benzinli
|Elite, Otomatik
|469.569 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|460.616 TL
i20 opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik/Sedefli Renk
|2.600 TL
|Jump, Style, Elite, Style Plus
Elantra fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım- Şanzıman
|Fiyat
|1.6 MPI 123 PS, Benzinli
|Style, Manuel
|621.000 TL
|1.6 MPI 123 PS, Benzinli
|Style Comfort, Otomatik
|660.000 TL
|1.6 MPI 123 PS, Benzinli
|Smart, Otomatik
|719.000 TL
Elantra opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik/Sedefli Renk
|3.100 TL
|Style, Style Comfort, Smart
Bayon fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.4 MPI 100 PS, Benzinli
|Jump, Manuel
|419.791 TL
|1.4 MPI 100 PS, Benzinli
|Jump, Otomatik
|447.347 TL
|1.4 MPI 100 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|466.903 TL
|1.4 MPI 100 PS, Benzinli
|Elite, Otomatik
|519.562 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|537.002 TL
Bayon opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik/Sedefli Renk
|2.600 TL
|Style, Elite, Jump
Kona fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 T-GDI 120 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|674.000 TL
Kona opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik/Sedefli Renk
|3.100 TL
|Style
Tucson fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli
|Comfort, Otomatik
|905.000 TL
|1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli
|Prime Plus, Otomatik
|968.000 TL
|1.6 T-GDI 180 PS 4x4, Benzinli
|N-Line, Otomatik
|1.173.000 TL
|1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel
|Prime, Otomatik
|947.000 TL
|1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel
|Elite, Otomatik
|1.052.000 TL
|1.6 CRDI 136 PS 4x4, Dizel
|Elite Plus, Otomatik
|1.159.000 TL
|1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4, Hibrit
|Elite Plus, Otomatik
|1.369.000 TL
Tucson opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik/Sedefli Renk
|3.800 TL
|Comfoty, Elite, Prime, N-Line, Prime Plus, Elite Plus
Santa FE Hibrit fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4, Hibrit
|Progressive, Otomatik
|1.799.000 TL
Kona Elektrik fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|100 kW, Elektrikli
|Progressive, Otomatik
|870.000 TL
Ioniq 5 fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|125 kW 4x2, Elektrikli
|Progressive, Otomatik
|1.654.000 TL
|225 kW 4x4, Elektrikli
|Progressive, Otomatik
|1.990.000 TL