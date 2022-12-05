Hyundai'ın Aralık 2022 güncel fiyat listesi açıklandı. Şirket, Türkiye'deki en ucuz otomobillerden olan i10'a zam yapmadı. Ancak diğer modellerde okkalı zamlar var.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, Aralık 2022 sıfır araba ve opsiyon fiyatlarını açıkladı. Yeni fiyatlara baktığımızda, pek çok modele yüzde 4 civarı zam geldiğini görüyoruz. Ancak Türkiye'deki en uygun fiyatlı arabalardan olan i10'un fiyatında herhangi bir değişim olmadı. Bu içeriğimizde, Hyundai i10 güncel fiyat listesine bakacağız. Tüm fiyatların Hyundai resmi sitesinden alındığını belirtelim. Hyundai sıfır araba fiyatları - Aralık 2022 Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı Ioniq 5 1.970.000 TL 1.654.000 TL (yeni versiyon) i10 300.566 TL 300.566 TL (zam yok) i20 370.354 TL 370.354 TL (zam yok) Elentra 597.000 TL 621.000 TL (%4 zam) Bayon 419.791 TL 419.791 TL (zam yok) Kona 648.000 TL 674.000 TL (%4 zam) Tucson 870.000 TL 905.000 TL (%4 zam) Santa FE Hibrit 1.729.000 TL 1.799.000 TL (%4 zam) Kona Elektrik 836.000 TL 870.000 TL (%4 zam) i10 fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 MPI 67 PS, Benzinli Jump, Manuel 300.566 TL 1.0 MPI 67 PS, Benzinli Jump, Otomatik 329.298 TL 1.2 MPI 84 PS, Benzinli Style, Otomatik 339.887 TL 1.2 MPI 84 PS, Benzinli Elite, Otomatik 355.328 TL i10 opsiyon fiyatları - Aralık 2022 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 2.300 TL Jump, Style, Elite i20 fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 MPI 100 PS, Benzinli Jump, Manuel 370.354 TL 1.4 MPI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 424.680 TL 1.4 MPI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 432.680 TL 1.4 MPI 100 PS, Benzinli Style Plus, Otomatik 455.347 TL 1.4 MPI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 469.569 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 460.616 TL i20 opsiyon fiyatları - Aralık 2022 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 2.600 TL Jump, Style, Elite, Style Plus Elantra fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım- Şanzıman Fiyat 1.6 MPI 123 PS, Benzinli Style, Manuel 621.000 TL 1.6 MPI 123 PS, Benzinli Style Comfort, Otomatik 660.000 TL 1.6 MPI 123 PS, Benzinli Smart, Otomatik 719.000 TL Elantra opsiyon fiyatları - Aralık 2022 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 3.100 TL Style, Style Comfort, Smart Bayon fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 MPI 100 PS, Benzinli Jump, Manuel 419.791 TL 1.4 MPI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 447.347 TL 1.4 MPI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 466.903 TL 1.4 MPI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 519.562 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 537.002 TL Bayon opsiyon fiyatları - Aralık 2022 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 2.600 TL Style, Elite, Jump Kona fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 T-GDI 120 PS, Benzinli Style, Otomatik 674.000 TL Kona opsiyon fiyatları - Aralık 2022 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 3.100 TL Style Tucson fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli Comfort, Otomatik 905.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli Prime Plus, Otomatik 968.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS 4x4, Benzinli N-Line, Otomatik 1.173.000 TL 1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel Prime, Otomatik 947.000 TL 1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel Elite, Otomatik 1.052.000 TL 1.6 CRDI 136 PS 4x4, Dizel Elite Plus, Otomatik 1.159.000 TL 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4, Hibrit Elite Plus, Otomatik 1.369.000 TL Tucson opsiyon fiyatları - Aralık 2022 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 3.800 TL Comfoty, Elite, Prime, N-Line, Prime Plus, Elite Plus Santa FE Hibrit fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4, Hibrit Progressive, Otomatik 1.799.000 TL Kona Elektrik fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 100 kW, Elektrikli Progressive, Otomatik 870.000 TL Ioniq 5 fiyatları - Aralık 2022 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 125 kW 4x2, Elektrikli Progressive, Otomatik 1.654.000 TL 225 kW 4x4, Elektrikli Progressive, Otomatik 1.990.000 TL

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