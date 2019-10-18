Hyundai, 8 Kişilik Minibüsü iMax’i Drift Aracına Çevirdi

Hyundai, Sydney’de düzenlenen bir yarış etkinliği için 8 kişilik iMax minibüsünü modifiye ederek bu minibüsü bir drift aracına dönüştürdü. Ortaya çıkan minibüse iMax N ismini veren Hyundai, bu aracı yarış etkinliğinde üç farklı kategoride yarıştıracak.

Koreli otomobil üreticisi Hyundai, özel olarak üretilen 8 koltuklu Hyundai iMax minibüsüyle, şu anda Sidney’de düzenlenen World Time Attack yarış festivalinde boy gösteriyor. Yarış festivali için bir kere mahsus üretilen özel minibüs Avustralya departmanı tarafından tam bir drift makinesine dönüştürüldü.

Bu özel olarak tasarlanan drift minibüsüne şirketin verdiği takma ad ise iMax N oldu. Araç için ilham, bu yılın başlarında April Fools tarafından yapılan eğlence amaçlı ortaya çıkan potansiyel iMax tasarımlarından alındı. Yapılan tasarımlar eğlenceli olsa bile Hyundai’nin ortaya çıkardığı iMax N’e baktığımızda performans açısından komik hiçbir şey yok.

Standart 4 silindir motor, 402 beygir güç ve 555 Newton metre tork üretecek şekilde ayarlanmış 3,5 litrelik çift turboşarjlı V6 motor ile değiştirildi. iMax’in önden çekişli sürüş düzeni, mekanik bir arka diferansiyel içeren sürüklenmeye uygun bir şekilde arkadan çekişli kurulum için değiştirildi. Bu özel araç, 0’dan 100’e ise 5 saniyeden kısa bir sürede varabiliyor.

Diğer modifikasyonlar arasında ise ayarlanabilir amortisörler, aktif bir agzoz, 19 inç jantlar ve aerodinamik bir gövde kiti bulunuyor. Etkileyici bir şekilde, araç Hyundai’nin belirttiğine göre, ideal ağırlık oranı olan 50:50 değerlerine sahip.

World Time Attack isimli yarış festivali, Sydney Motorsport Park’ta yapılıyor. Bu yarış etkinliğinde iMax N, üç farklı yarış kategorisinde boy gösterecek. Bu kategorilerin en ilginci ise elbette drift yarışları. Hyundai iMax N’in drift yeteneklerini gösteren videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.