Hyundai Inster Cross Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Hyundai, elektrikli SUV seçeneklerine Inster Cross’u ekledi. Yeni Inster Cross kompakt boyutlarıyla şehir kullanımına hitap ediyor.

Hyundai, elektrikli araç seçeneklerine bir yenisini daha ekledi. Şehir kullanımına uygun kompakt modeli Inster’dan sonra şimdi de Inster Cross Türkiye’de satışa çıktı.

Inster Cross, kompakt boyutları ve tasarımıyla şehir hayatına göre şekillendirilmiş bir model. Siyah çamurluk kaplamaları, 17 inç jantları ve “Mat Amazon Yeşili” rengiyle SUV havasını net bir şekilde yansıtıyor.

Inster Cross özellikleri

İç mekânda ise kayar arka koltuklar ve yüksek tavan yapısı sayesinde sınıfının üzerinde bir ferahlık sunuyor. Arka koltukların 16 santimetre ileri geri hareket ettirilebilmesi, yolculara geniş diz mesafesi veya bagaj hacmi tercihi sağlıyor.

Aracın teknik özelliklerine bakıldığında 84,5 kW (115 PS) güç ve 147 Nm tork üreten elektrik motoru dikkat çekiyor. 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 10,6 saniyede ulaşan Inster Cross’un azami hızı 150 km/s olarak açıklandı. 49 kWh batarya kapasitesiyle 360 kilometreye kadar menzil sunan model, DC hızlı şarj ile %10’dan %80’e yaklaşık 30 dakikada şarj edilebiliyor.

Güvenlik konusunda da araçta standart olarak çeşitli sürüş destek sistemleri bulunuyor. Ön Çarpışma Önleme Asistanı, Şerit Takip Asistanı ve Akıllı Hız Sabitleyici günlük kullanımda sürücüye yardımcı oluyor. Aynı zamanda rejeneratif frenleme ve tek pedal sürüş özellikleriyle hem pratiklik hem de enerji tasarrufu sağlanıyor.

Inster Cross, kompakt boyutlarına rağmen geniş iç hacmi, şehir odaklı menzili ve güvenlik donanımlarıyla artık Türkiye yollarında.

Inster Cross fiyatı