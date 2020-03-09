Otomobil üreticileri büyük bir SUV savaşı içerisindeyken Hyundai, B segmenti yeni SUV modeli Kona ile bu pazarda kendine yer edindi. Son derece sportif bir görünüme sahip olan bu arabanın öne çıkan özelliklerini ve fiyatlarını sizler için derledik.

Dünya çapında sürücülerin gün geçtikçe daha çok ilgi göstermeye başladığı SUV sınıfı araçlar, üreticilerin de yeni standartlarını belirlemeye başladı. Haliyle SUV konusundaki rekabet giderek kızıştı. Pazardaki Asya temsilcisi Hyundai, B segmentindeki ilk SUV modeli olan Kona’yı tanıtarak bu yarışın içerisinde olduğunu yeni tarzıyla belli etmişti.

Hyundai, klasik tarzından son derece uzak bir tasarıma sahip olan bu araçta daha genç ve sportif bir görünüm yakalamaya çalıştı. İç tasarımından yakıt tüketimine kadar yeni araba almak isteyen bir sürücünün Hyundai Kona hakkında merak edeceği bütün temel özellikleri sizler için inceledik.

Dinamik görünüm:

Hyundai Kona, son derece sportif ve dinamik bir tasarıma sahip. Farların çevresinden başlayarak kapı altına kadar uzanan plastik korumalar ve siyah tavan rayları, aracın aynı zamanda arazi kimliğini başarılı bir şekilde yansıtıyor. Ayrıca, 18 inçlik elmas kesim jantlar arabanın sportif görünümünü tamamlamasına da yardımcı oluyor.

Ön kısımda klasik Hyundai tarzını belli eden altıgen ızgara bu arabada da kullanılmış ancak Hyundai’de ilk defa kullanılan yatay şeklindeki aydınlatma grubu, arabaya son derece sportif bir hava katıyor. Arka tarafta kullanılan ince bir çizgi görünümüne sahip stop lambası ve farları ise arabanın bütünlüğünü korumasına yardımcı oluyor.

İç tasarım:

B segmentindeki araçların çoğunda kullanılan sert plastik malzemesinin Kona’da da kullanıldığını görüyoruz. Deri döşemelere sahip bu araç, üç farklı iç tasarım seçeneğine sahip. Sportif tarzını arabanın içinde de sürdürmeye devam ettirmek isteyenler için kırmızı ve yeşil seçeneği bulunurken klasik görünümden taviz vermeyenlere ise siyah seçeneği de sunuluyor.

Yükleme hacmine baktığımızda ise Kona’nın 361 litrelik bagaj hacmi sunduğunu görüyoruz. İlk bakışta az gelse de, aynı segmentte bulunan rakip araçların genelde bu boyutlarda bagajlara sahip olduğunu unutmamak lazım. Ayrıca, arka koltukları kapatarak bagaj hacmini 1143 litreye çıkartmak mümkün.

Hız göstergesi ve multimedya sistemi:

Araçta 4,2” boyutlarında, güneşli havalarda bile bilgileri kolayca görebileceğiniz renkli bir gösterge paneli bulunmakta. Bu panelde kullanılan kırmızı, beyaz ve mavi renkler ise bilgileri gözlerinizi yormadan siyah zemin üzerinde daha kolay seçebilmeniz için kullanılmış.

Kona, ilk çıkan araçlarında gözünüzü yoldan ayırmadan hız takibi yapabileceğiniz cam ekran seçeneğini sunsa da, yeni modellerinde bu özellik kaldırılmış. Bu özelliğe sahip araçları şu anda maalesef sadece ikinci el piyasasında bulabilirsiniz.

Aracın orta kısmında ise 7” boyutunda bir multimedya ekranı bulunuyor. Kullanımı son derece kolay olan bu ekran tamamen sürücü odaklı. Multimedya sistemi aynı zamanda telefonunuzu arabayla rahatça eşleştirebileceğiniz Apple Car ve Android Auto özelliklerine de sahip. Araçta ayrıca telefonunuzu kablosuz şarj edebileceğiniz bir alan bulunuyor. Eğer telefonunuzun kablosuz şarj desteği varsa, bu seçenek sayesinde arabada kablo karışıklığından kurtulabilirsiniz.

Güvenlik:

Hyundai, Kona’da tasarladığı kabin yapısıyla, olası bir darbe hasarını minimuma indirdiğini iddia ediyor. Araçta aynı zamanda her arabada olması gereken 6 adet hava yastığı bulunuyor.

Yeni çıkan arabaların çoğunda gördüğümüz arka kamera sistemi bu araçta da mevcut. Aracı park ederken ya da geri geri giderken işimizi kolaylaştıracak bu kamera, sürüş deneyimimizi daha güvenli bir hale getirmek için tasarlanmış.

Hyundai Kona performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Kona, 1.0 T-GDI, 1.6 CRDi ve 1.6 T-GDI olmak üzere toplamda 3 farklı motor seçeneği sunuyor. Kullanıcı verilerine baktığımızda, en çok tercih edilen motorların 1.6 CRDi ve 1.6 T-GDI olduğunu görüyoruz. Hyundai, yeni geliştirdiği SmartStream 1.6 dizel motorlarıyla sürtünmeyi en aza indirdiğini iddia ediyor. Aynı zamanda motor tipine bakılmaksızın, Kona’nın üst paketlerinde 4 tekerlekten çekiş opsiyonu da mevcut. Dilerseniz Kona’nın sunduğu motorların özelliklerine ve yakıt tüketimlerine birlikte göz atalım.

1.0 T-GDI (Benzinli)

Motor hacmi: 998 cc

Güç: 120 beygir, 172 tork

Şanzıman: 6 ileri manuel

Şehir içi yakıt tüketimi: 8,0 lt/100km

Şehir dışı yakıt tüketimi: 6,0 lt/100km

1.6 CRDi (Dizel)

Motor hacmi:1598 cc

Güç: 136 beygir, 320 tork

Şanzıman: 7 ileri çift kavrama DCT

Şehir içi yakıt tüketimi: 5,0 lt/100km

Şehir dışı yakıt tüketimi: 4,0 lt/100km

1.6 T-GDI (Dizel)

Motor hacmi:1591 cc

Güç: 177 beygir, 265 tork

Şanzıman: 7 ileri çift kavrama DCT

Şehir içi yakıt tüketimi: 8,4 lt/100km

Şehir dışı yakıt tüketimi: 6,0 lt/100km

Hyundai Kona fiyatları

1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) - 151.600 TL

1.6 T-GDI 7 ileri Otomatik DCT Elite Smart Kırmızı SRF (Benzinli) - 189.610 TL

1.6 CRDi 7 ileri Otomatik DCT Style (Dizel) - 176.400 TL

1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart Lime SRF (Dizel) - 202.510 TL

1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart Kırmızı SRF (Dizel) - 202.510 TL

Yukarıda belirttiğimiz özellikler baz alındığında Hyundai Kona, sevenlerine yüksek teknolojide bir araç sunmuyor. Ancak B segmenti bir araçtan beklenebilecek bir çok özelliği bünyesinde bulunduruyor. Fiyatları ilk bakışta çok yüksek gelse de ülkemizdeki araç fiyatlarını göz önünde bulundurduğumuzda, bu segmentteki bir SUV'un bu fiyatlara sahip olması gayet normal.

Yukarıda vermiş olduğumuz yakıt tüketim oranlarının fabrika verileri olduğunu da unutmamak lazım. Her ne kadar Hyundai Kona yakıt tüketimini iddialı bir şekilde azalttığını iddia etse de arabadan yüksek performans almak istediğinizde bu verileri aşacağınızı söylememize gerek yoktur diye düşünüyoruz.