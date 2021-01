Hyundai, Yeni SUV Modeli Bayon’a Dair Fotoğraflar Paylaştı

Otomobil sektörünün önde gelen isimlerinden Hyundai, Türkiye İzmit Assan fabrikasında üretimine başlanacak Hyundai Bayon SUV model araçlarına dair yeni fotoğraflar paylaştı. 2021 yılının ortalarında satışa sunulması beklenen Bayon, son derece yenilikçi bir tasarıma sahip.

Hyundai, B segmentine hitap edecek yeni SUV modeli Bayon’a dair yeni görüntüler paylaştı. Markanın Sensuous Sportiness kimliğini benimseyecek yeni Bayon, rakiplerinden son derece farklı bir tasarımla dikkat çekiyor.

Güney Kore merkezli dev otomobil üreticisi, Bayon’un yüksek standartlara sahip tasarımıyla yenilikçi çözümleri birleştirdiklerini belirterek, aracın üst sınıfa hitap edeceğini vurgulamış oldu. Bayon, Hyundai’nin Türkiye’de bulunan İzmit Assan fabrikasında üretilecek ve 2021 yılının ortalarında Avrupa’da satışa sunulacak.

Bayon, DRL far grubu ile dikkat çekiyor

Hyundai’nin paylaştığı fotoğraflarda en çekici unsur, Bayon’un yeni far mimarisi oldu. Önceki araçlara göre çok daha keskin ve küçük bir alana yayılan far grubu ve hemen altında tampona doğru uzanan ızgara havalandırmaları, Bayon’a son derece fütüristik ve ayırt edici bir görünüm katıyor.

Bayon’un arka far grubunda, stop lambaları ok şeklinde birbirine bağlanacak şekilde tasarlanmış. SUV model bir araçta bu kadar geniş bir far grubu kullanmak, şüphesiz Bayon’u olduğundan daha heybetli gözükmesini sağlayacaktır.