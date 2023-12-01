Hyundai, trafikte yaşanabilecek olağanüstü olaylar için yeni bir teknoloji geliştirdi. "H-SOS" isimli teknoloji, sürücünün bağırması veya bir patlama sesinin algılanması ile devreye girip, 360 derece kamera ile çevreyi kaydedecek. Teknoloji, polislere de bilgi verebiliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Hyundai, bugün otomotiv sektörü için dikkat çeken bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, çalışanların fikirlerini desteklemek, eğer mümkünse de gerçeğe dönüştürmek için düzenlediği "Idea Festival 2023" etkinliklerinde, oldukça ilginç bir teknoloji duyurdu. "H-SOS" isimli teknoloji, trafikteki güvenliğimizi artırmaya odaklanıyor.

Trafikte sinirlenmemek, hatta yaşanan olaylardan dolayı tartışmamak mümkün değil. Ancak bu tür durumlar, bazen can kaybına varan korkunç sonuçlara neden olabiliyor. İşte Hyundai'ın H-SOS teknolojisi, tam olarak bu gibi durumlara odaklanacak.

Mikrofonlarla donatılan otomobiller, olağan dışı bir ses aldığında çevrede yaşananları kaydedecek

Hyundai H-SOS, araca fazladan mikrofon yerleştiren ve bunun üzerine çalışan bir teknoloji. Eğer bu teknoloji bir gün araçlara ulaşırsa sürücünün bağırması veya bir patlama sesinin meydana gelmesi ile H-SOS devreye girecek. Sesi otomatik olarak algılayacak teknoloji, aracın 360 derecelik çevre kontrol kamerasını devreye sokacak. Tüketici, bu sayede yaşananları anbean kayıt altına alacak. Ayrıca H-SOS, sesi duyduğu an kolluk kuvvetlerine bilgi verecek ve hatta kameradan gelen görüntüleri kolluk kuvvetleriyle paylaşacak.

H-SOS'in özellikleri bundan ibaret değil. Araç, olağan dışı bir durum yaşanmaya başladığı zaman dörtlüleri veya farları yakabilecek. Ayrıca korna çalınması da mümkün olacak. H-SOS tarafından sağlanacak veriler, 4G ve 5G bağlantı desteği ile de bulut platformlarda saklanabilecek. Bu sayede trafikte yaşanacak sorunlar, tüm çıplaklığıyla kayıt altına alınmış olacak. Tabii bu teknoloji bir gün gerçek olur mu olmaz mı bilemiyoruz.