Hyundai, yakında otomobillerini insansı robotlarla üreteceğini açıkladı

Hyundai, insansı robot Atlas’ı 2028’den itibaren fabrikalarında kullanmayı planlıyor. Boston Dynamics imzalı robot, ağır ve tekrarlayan işleri üstlenerek üretimde verimliliği artıracak.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Hyundai, CES 2026’da yaptığı açıklamayla insansı robot Atlas’ı 2028’den itibaren fabrikalarında kullanmaya başlayacağını duyurdu. İlk hedef, ABD’deki Hyundai Metaplant Georgia tesisi. Amaç, üretimde verimliliği artırırken çalışanların üzerindeki fiziksel yükü azaltmak.

Boston Dynamics tarafından geliştirilen Atlas, tamamen elektrikli yapısı ve yüksek hareket kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Robot; nesneleri algılayabilen elleri, ağır yük kaldırabilmesi ve kendi bataryasını değiştirebilmesi sayesinde endüstriyel ortama uygun bir insansı robot olarak konumlanıyor.

Boston Dynamics, geçmişte daha çok viral videolarla tanınan deneysel robotlar geliştiriyordu. Hyundai’nin 2021’de şirketi satın almasıyla birlikte Atlas, gösteri robotundan gerçek üretim aracı olmaya evrildi. Avantajı esneklik ve insan benzeri hareket kabiliyeti olsa da, maliyet ve ölçeklenebilirlik en büyük sınav olacak. Buna rağmen 2028, fabrikalarda insansı robotların dönüm noktası olabilir.

