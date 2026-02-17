Hyundai'ın Yeni Bir Elektrikli Otomobili Ortaya Çıktı (i10'un Yerine mi Gelecek?)

Hyundai'ın yeni bir otomobili test edilirken görüntülendi. Sektör kaynaklarına göre bu araba, Hyundai'ın en küçük ve en ucuz elektrikli otomobili IONIQ 1. İşte detaylar...

Güney Koreli otomobil devi Hyundai'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirketin yepyeni bir otomobili, Hindistan'da test edilirken görüntülendi. Sektör kaynaklarına göre bu otomobil, Hyundai'ın en ucuz ve en küçük elektrikli modeli IONIQ 1.

Hyundai, Türkiye'de de çok sevilen küçük şehir otomobili i10'un üretimini bir süre önce bitirdi. Yenisine ilişkin herhangi bir bilginin de bulunmadığı otomobilden boşalan koltuk, IONIQ 1 ile tamamlanabilir gibi görünüyor. Peki durum böyle olursa Türkiye'de de çok sevilmesi muhtemel IONIQ 1, nasıl görünecek?

İşte Hyundai IONIQ 1'e ait olduğu düşünülen o otomobil:

Casus kameralara yakalanan otomobil, genel görünümü itibarıyla Inster'i anımsatıyor. Modern bir tasarım dilini benimseyecek otomobil, ön ve arka kısımlarında LED destekli aydınlatmalar barındıracak. Şık spoyler ile gövdeye gömülü kapı kolları da IONIQ 1'de mevcut olacak gibi görünüyor.

Hyundai, IONIQ 1 ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca otomobilin ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatının ne olacağı gibi detaylar şimdilik belirsiz. Ancak görseli paylaşan Çinli kaynaklar, Hyundai'ın bu otomobili 20 bin euro'nun bile altındaki fiyatlarla Avrupa'ya sunabileceğini düşünüyorlar. Bakalım Hyundai cephesinde neler yaşanacak...