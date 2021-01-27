Hyundai, Yeni Nesil Sportif Tucson N-Line’ı Tanıttı

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai, uzun süredir beklenen Tucson'un yeni sportif versiyonu N-Line modelini tanıttı. Süspansiyon ve tasarım konusunda standart versiyona göre farklılık yaratan yeni model, bahar aylarında satışa çıkacak.

Hyundai, C segmenti SUV modeli Tucson’un yenilenen versiyonunu geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtmıştı. Güney Kore merkezli otomobil devi, Tucson’un yeni N-Line serisinin de yakın zamanda tanıtılacağını açıklamıştı ancak yeni modelde ne gibi değişikler olacağına dair pek fazla bir detaya yer vermemişti.

Süspansiyon sistemi değiştirilen ve standart Tucson’dan daha sportif bir görünüme sahip olan Tucson N-Line, ilk kez görücüye çıktı. Shadow Gray adlı kendine has renk seçeneğine ve siyah tavan opsiyonuna sahip olacak yeni model, önümüzdeki bahar aylarından itibaren satışa sunulacak.

Tucson N Line, daha sportif bir süspansiyona ve tasarıma sahip

Tucson N Line’ı farklı kılan iki büyük özellik bulunuyor. Bunlardan birincisi, aracın daha sportif bir sürüş deneyimi sunabilmesi için farklı bir süspansiyon sistemine sahip olması. Elektronik Kontrollü Süspansiyon Sistemi (ECS) olarak adlandırılan bu sistem, sürücü tarafından kontrol edilebiliyor ve direksiyon tepkilerine hızlı bir şekilde cevap vererek en uygun yüksekliği ayarlıyor.

Yeni modeli farklı kılan bir diğer özellik ise N Line’ın standart versiyondan çok daha sportif bir gövde kitine sahip olması. Gövde kiti bir yana, daha geniş havalandırma ızgarası ve 19 inçlik jantlar gibi birçok detay da N Line’ın sportif ve atik bir görünüme kavuşmasına yardımcı olmuş. Koltuk döşemelerinde kullanılan kırmızı çizgiler, siyah tavan kaplaması ve metal pedal seti, bu agresif görünümü tamamlayan detaylardan sadece birkaçı.

Donanım konusunda bir değişiklik olmayacak

Yeni Hyundai Tucson N-Line, yenilenen Tucson ile aynı motor seçeneklerine sahip olacak. Bu seçeneklerin arasında 1.6 turbo benzinli, 1.6 dizel, 1.6 hibrit ve 1.6 plug-in hibrit motorlar bulunuyor. Türkiye’ye hangi motor seçeneklerinin geleceği henüz belli değil, ancak benzinli ve dizel motor seçeneğinin yanı sıra plug-in hibrit motorunun da Türkiye pazarına giriş yapacağı konuşuluyor.