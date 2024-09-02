85 yaşındaki ünlü oyuncu Ian McKellen, oyunculuğu bırakmayı düşünmediğini açıkladı.

Pek çok kişinin Yüzüklerin Efendisi filmleriyle tanıdığı, dünyaca ünlü oyuncu Ian McKellen, yakın zamanda emekli olmayı düşünmediğini açıkladı. 85 yaşındaki aktör, yeni çekilecek olan Yüzüklerin Efendisi filmlerinde de Gandalf rolünü oynamaya devam etmek istediğini belirtti.

Konuyla ilgili olarak BBC'ye bir röportaj veren McKellen, "Bacaklarım, ciğerlerim ve zihnim çalışmaya devam ettiği sürece devam etmeliyim," ifadelerini kullandı. Öte yandan "sir" unvanlı oyuncu, yılın geri kalanında dinlenmesi gerektiğini kabul ediyor. Yüzüklerin Efendisi evreninde geçecek bir sonraki filminin 2026 yılında vizyona girecek olan The Hunt for Gollum olduğu biliniyor.

Şapkasından vazgeçmiyor

Yeni filmde yer alma olasılığı sorulduğunda McKellen, "Kimsenin benim yerime o sivri şapkayı ve sakalı takmasına izin vermeyeceğim," dedi. Efsane olan ilk Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ve Hobbit serisinde Gandalf karakterini canlandıran Ian McKellen, bu rolde akıllara kazınmıştı. Bu filmlerin tamamını Peter Jackson yönetirken, yeni seride Andy Serkis yönetmen koltuğunda bulunacak.

Ünlü oyuncu, verdiği bir başka röportajda ise Yüzüklerin Efendisi'ne olan ilginin azalmadığını belirttikten sonra, "Size daha fazlasını söyleyemem. Bana sadece daha fazla film olacağını, Gandalf'ın da yer alacağını ve umarım onu benim oynayacağımı söylediler. Ne zaman? Bilmiyorum. Senaryo ne? Henüz yazılmadı. Bu yüzden hızlı olmaları gerek." ifadelerini kullandı.

Sir Ian McKellen, Noel Coward Tiyatrosu'ndaki son oyununda sahnede düşerek yaralanmış ve bir süredir oyunlarına ara vermişti.