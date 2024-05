Yüzüklerin Efendisi filmlerinde Aragorn rolünü oynayan Viggo Mortensen, the Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filminde karakteri yeniden oynamaya açık olduğunu belirtti.

Yüzüklerin Efendisi serisinin başrolleri arasında yer alan Viggo Mortensen, ikonik seride Aragorn karakterine hayat vermişti. Ünlü oyuncu, Andy Serkis'in The Lord of the Rings: Hunt for Gollum filminde bir kez daha role dönebileceğini belirtti ancak henüz ünlü aktöre giden bir teklif bulunmuyor. GQ'ya konuşan Mortensen, Aragorn rolüne geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruya cevap verirken "Tabii. Hikâyenin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum, duymadım. Belki eninde sonunda bir şey duyarım. Karakteri oynamayı seviyorum. Karakteri oynayarak çok şey öğrendim. Çok keyif aldım. Bunu ancak şu anki yaşım ve benzeri açısından buna uygun olursa yapardım. Bunu ancak karakter için doğruysa yaparım. Aksi takdirde bunu yapmak aptalca olurdu." ifadesini kullandı. Aragorn'un Gollum'a dönüşü sorun çıkarabilir Yüzüklerin Efendisi filmleri çekileli 20 yıldan uzun süre geçti ve Mortensen de Aragorn gibi 210 yaşına kadar yaşayan bir canlı değil ve 65 yaşına geldiği belli oluyor. Bu yüzden de ünlü oyuncuyu eski hâliyle ekranda görmemiz mümkün gözükmüyor. Gandalf ile Aragorn'un Gollum'u aradığı süre kitaplarda yaklaşık 20 yılı kapsıyordu ve senaryo henüz belli olmasa da hikâyenin Tolkien'in yazılarına dayanacağı biliniyor. Öte yandan Aragorn rolünde başka bir oyuncunun yer alması da pek olası değil. Belki Mortensen, daha önce Mandalorian ile gördüğümüz tarzda bir gençleştirme efekti ile karşımıza çıkabillir. İLGİLİ HABER Biz Gene Ekrana Ekmek Banacağız Gibi: Lego'dan Yüzüklerin Efendisi'ndeki Sauron'un Kulesi Geliyor İLGİLİ HABER Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi "The Hunt for Gollum" Duyuruldu: İşte İlk Bilgiler Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

Kaynak : https://screenrant.com/lord-rings-hunt-for-gollum-viggo-mortensen-aragorn-return-response/

11 1 0 0 0