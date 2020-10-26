İBB tarafından yüz binlerce insana sunulan İBB Wi-Fi hizmetinde kotalar, 28-29 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle kaldırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Cumhuriyet’nin 97. kuruluş yıldönümü kutlamaları için 28 Ekim Çarşamba ve 29 Ekim Perşembe günlerinde İstanbullular için internet kotalarını kaldırma kararı aldı.

Yapılan açıklamalara göre İBB iştiraki İSTTELKOM tarafından sağlanan İBB Wi-Fi hizmeti, söz konusu iki gün boyunca sınırsız olacak. İstanbul genelinde hizmet vermekte olan tüm İBB Wi-Fi noktaları, sınırsız internet kampanyasına dahil edilecek.

Açıklanan verilere göre İBB Wi-Fi’nin abone sayısı 4 milyona ulaşmış durumda. Türkiye’nin en büyük ücretsiz internet ağı olma niteliğine sahip olan İBB Wi-Fi, 7 bin 679 erişim noktada, anlık ortalama 100 bin kullanıcıya hizmet hizmet veriyor ve her gün ortalama 3 bin 700 yerli, 700 yabancı yeni kullanıcı hizmete kaydoluyor.

İBB Wi-Fi’nin yabancı kullanıcı sayılarına bakıldığında ilk sırada Rusya vatandaşları yer alırken, onları Almanya, İran ve İngiltere vatandaşları takip ediyor. İBB Wi-Fi hizmetinden en fazla faydalanılan noktalar ise Beyoğlu İstiklal Caddesi, Sultanahmet, Kadıköy, Eminönü Meydanı ve Taksim Atatürk Kütüphanesi olarak açıklandı.