İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, uzun bir süredir üzerinde yoğunlaştıkları dijital oyun merkezi OGEM'in kapılarını bugünkü etkinlikle birlikte açtı. Kamu destekli bu geliştirme merkezi, hayallerindeki oyunları gerçeğe dönüştürmek isteyen tüm genç girişimcileri bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oyun sektöründeki genç girişimcilerin hayallerini desteklemek adına kurduğu Oyun Geliştirme Merkezi OGEM'i bugün itibarıyla hayata geçirdi. Açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, OGEM'in en büyük oyun geliştirme merkezi olmasını istediğini dile getirdi.

Haliç'teki İBB İletişim Koordinasyon Merkezi'nde yer alan OGEM, bugünden itibaren küresel düzeyde sektörün önde gelen isimleriyle beraber, gençlerin hayallerindeki oyunları hayata geçirip geliştirmesine olanak sağlayacak.

OGEM, geliştirici ekiplerine ekipmandan eğitime her türlü imkanı sağlayacak

Başkan İmamoğlu, açılış konuşmasının hemen ardından Hit and Boom oynadı. İmamoğlu'nun oyundaki ismi ise MetroCrafter'dı.

OGEM'in oyun geliştirme konusunda genç girişimcilere A'dan Z'ye kadar yardımcı olmayı hedeflediğini söyleyebiliriz. Zira üniversitelerin ilgili alanlarından mezun yetkin kişiler, bu çatı altında geliştirme ekiplerine çeşitli eğitimler verecek, Türkiye'de ulaşılması bir hayli zor olan MoCap gibi özel oyun geliştirme ekipmanları da yine aynı ekiplerin beğenisine sunulacak. OGEM'de aynı zamanda oyun sektörünün önde gelen isimleriyle birlikte çeşitli etkinlikler ve turnuvalar düzenlenecek.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu, OGEM bünyesi altında genç girişimcilere en az kendileri kadar güvendiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı; "Biz, buranın böylesi bir merkez olmasıyla, zaten başarı elde edilmiş bir alanın büyütülmesiyle ilgili bir adım atıyoruz. Bundan sonrasında en az bizim kadar hak sahibisiniz ve bizim kadar bütün girişimciler burada söz sahibi olacaklar. Bunu da geliştireceğiz.

OGEM’in gençlerden beklentisinin, “Siz isteyin, biz yapalım” olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Siz oturun, çalışın, bizim arkadaşlarımızla iş birliği yapın. Sektörlerden buraya iş birliği yapmak isteyen kurum ve kuruluşları davet edelim. Yani biz, artık buranın böylesi bir merkez olmasıyla, zaten başarı elde edilmiş bir alanın büyütülmesiyle ilgili bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Oyun dünyasından birçok isim OGEM'in açılış törenindeydi

İBB İletişim Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Youtuber, e-spor sunucusu ve oyun geliştiricisi Dora Özsoy ve GamersTurk kanalının sahibi Ergin Berke Arslan gibi oyun ve yayın camiasından birçok ünlü isim vardı.

Yaklaşık 6 yıldır YouTube'da yayınladığı korku ve mobil odaklı oyunlara 700 binin üzerinde aboneye ulaşan Ergin Berke Arslan, OGEM hakkında şu ifadeleri dile getirdi; "Bugüne kadar Türkiye'deki oyun geliştirme merkezlerine, birçok küçük oyun şirketine çok fazla destek verdim. Bu konu hakkında benimle iletişime geçen herkese, Türkiye pazarına destek olabilmek adına elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. OGEM'in de insanların önünü epey açacağını düşünüyorum çünkü oyun geliştiriciler her şeyi kendi bütçeleriyle yapmaya çalıştıkları için belirli bir yerden sonra ister istemez tıkanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu alanın oyun geliştiricilerinin önünü açacağını düşünüyorum."

Oyun sektörüne YouTube kanalı ile adım attıktan sonra kurucusu olduğu Stratera Games'e bağlı 5 farklı oyunun altında imzası bulunan Dora Özsoy'un OGEM hakkındaki görüşleri ise şu şekildeydi; "Burada öncelikle yüksek teknolojiye sahip bilgisayarlar var. Böyle bir dönemde oyun geliştirmek isteyen gençlerin bu bilgisayarlara ve bu teknolojiye erişebilmesi çok mümkün değil bildiğiniz üzere. Ücretli yazılımlar, ekipmanlar hepsi dolar üzerinden. Buranın bence en büyük önemlerinden biri bu ekipmanları sağlıyor olması. Burada ekipler yan yana masalarda çalışıyor olacaklar. Birbirleriyle bilgi alışverişi yapıyor olacaklar. Uzman kişiler gelip ekiplere uzmanlıklarını aktaracaklar. Özetle burada gerçekten tüm dünyanın oynayacağı oyunlar üretmek istiyoruz hep birlikte."

Eski Google Yöneticisi Dr. Taylan Yıldız: "Oyun sektöründeki Türk girişimciler kendilerini bu konuda çok iyi ispatladı"

Eski Google Yöneticisi, İBB Meclis Üyesi Dr. Taylan Yıldız da OGEM'in açılış etkinliğinde gençlerle birlikteydi. OGEM'in mikro ihracatın önünü açacağını düşünen Yıldız, geliştirme merkezi hakkında şu ifadeleri kullandı; "Türkiye'de ekonominin geldiği hal malum ve bizim en çok ihtiyacımız olan şey de aslında yüksek katma değerli işler yapmak yani az para koyup çok fazla para kazanmak ve bunları gençlerimizle paylaşmak. Bunların öncüleri de zaten gençler olacak biz bunu biliyoruz ve de mikro ihracat dediğimiz yani dünyaya dolarla bir şeyler satmanın en güzel yollarından bir tanesi oyun geliştirmek. Türk girişimciler kendilerini bu konuda çok iyi ispatladılar ve bu konuda çok büyük bir kültürle birlikte büyük bir deneyim var. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Game Factory olarak aslında burada o ortamın biraz daha hızlandırılmasını, çok güzel fikri ve enerjisi olan gençlerin bir şekilde bunu dünyaya hızlı bir şekilde pazarlamasını ve burada da bir istihdam yaratmayı sağlayabilmek için bir vesile olmaya çalıştık."