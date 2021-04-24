İBE 'Tasarımdan İş Geliştirmeye Gaming' Eğitimi Başlıyor

Oyun sektörüne ilgi duyan, sektörün bir parçası olarak gelecekte oyun sektöründe çalışmak isteyenler için kapsamlı bir eğitim gerçekleştirilecek. İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek olan eğitim, 8 hafta boyunca devam edecek.

Oyun sektörü, her ne kadar ilk olarak akla yazılım yönüyle gelse de aslında çok boyutlu bir sektör ve pek çok dinamiği var. Tüm bu dinamikleri iyi şekilde kavramak, geleceğini oyun sektörü içinde şekillendirmek isteyenler için oldukça önemli.

Bu durum göz önünde bulundurularak, İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü (İBE) tarafından Bahçeşehir University Game Lab (BUG) tarafından oldukça kapsamlı bir eğitim gerçekleştirilecek. Eğitimde oyun anlatı teknikleri, algılara hitap eden iyi bir oyunun prensipleri, monetizasyon kurgusu, içerik ve tasarım geliştirme, yeni iş modelleri ve gelir elde etme yöntemleri, yeni iş fırsatları gibi başlıklar yer alacak. Alanında profesyonel akademisyenlerin katılacağı eğitim programında aynı zamanda Gram, Peak, Masomo ve Rollic gibi markaların başarı hikayeleri de konu edinilecek.

Eğitim programı 18 Mayıs'ta başlıyor:

Bahçeşehir Dijital Oyun Tasarım Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev alan akademisyenler Ertuğrul Süngü, Çakır Aker ve Altuğ Işığan ile Oyun Tasarımcıları Geliştiricileri Yapım ve Yayıncıları Derneği'nin kurucularından olan Tansu Kendirli'nin gerçekleştireceği eğitim, 18 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Temmuz'da son bulacak.

Tasarımdan İş Geliştirmeye “Gaming” eğitim programının kazanımları ise şu şekilde olacak;

Oyun kültürü, tarihi gelişimi ve oyun endüstrisine dair bilgi

Rol yapma oyunlarının mekaniklerini kavramak

mekaniklerini kavramak Anlatının oyun dünyasında ne şekilde kullandığını ve oyunlara olan etkilerini , çıktılarını anlamak

, çıktılarını anlamak Bir oyunun temelini kurgulama bilgi ve becerisi

bilgi ve becerisi Oyunun algılanması, oyuncu deneyimi ve iyi bir deneyim sunmanın önemini görerek, gelecekte üretebilecekleri projelerde bu temel bilgileri kullanabilme

ve iyi bir deneyim sunmanın önemini görerek, gelecekte üretebilecekleri projelerde bu temel bilgileri kullanabilme Oyun ve oynamak kavramlarının beraberinde gelecek dahil olma, motivasyon ve eğlence gibi temel kazanımları keşfetmek

gibi temel kazanımları keşfetmek Gündelik hayat ve oyun ilişkisine farklı bir perspektif ile yaklaşabilme

farklı bir perspektif ile yaklaşabilme İnsan algısı ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş hayatlarında özellikle tasarım süreçlerinde farklılık yaratabilme

Oyun tasarımı ve monetizasyon hakkında temel kavramlar, süreçlerin nasıl işlediği ve ileri kavramları anlama

hakkında temel kavramlar, süreçlerin nasıl işlediği ve ileri kavramları anlama Farklı sektör yöneticilerine sektör hakkında kalıcı ve geniş bir perspektif oluşturma

oluşturma Türkiye’deki oyun firmalarının başarısı hakkında aydınlatıcı bilgiler edinme

hakkında aydınlatıcı bilgiler edinme Sektörel paydaşlar arasındaki ilişkileri anlama

Potansiyel bir girişimci, iş ortağı veya yatırımcı olarak hareket yeteneği kazanma

hareket yeteneği kazanma Sık yapılan hataları ve başarılı iş modellerinin çalışma biçimlerini görme

Eğitim hakkında detaylara göz atmak ve ilginiz çektiyse kaydolmak için buraya tıklayarak İBE'nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.