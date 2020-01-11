IBM, Kuantum Hesaplama Gücünü Tekrar İki Katına Çıkardı

Kuantum bilgisayarların gelişmesi, bu zamana kadar insanlık tarihindeki en önemli kırılma anlarından bir tanesi olacaktır. Birçok şirket gibi IBM de bu konu üzerine çalışıyor ve önemli de bir mesafe kat etmeyi başarıyor.

IBM, CES 2020’de 28 qubit kuantum bilgisayarı Raleigh’i duyurdu. Şirket, bu gelişmeyle birlikte Kuantum Hacmi’ni iki katına çıkarma hedefini de tutturmuş oldu. Raleigh, geçen sene 16 olan Kuantum Hacmi’ni bu sene 32’ye çıkardı. Raleigh’te bu hedef ulaşabilmek için IBM’in 53 qubit kuantum bilgisayarında geliştirilen, gelişmiş altıgen örgü bağlantısı yapısından faydalanıldı.

IBM, 2017 yılından bu yana Kuantum Hacmi’ni ikiye katlayarak ilerliyor. İlk olarak 4 Kuantum Hacimli 5 qubitli bilgisayar Tenerite duyurulmuştu. 2018 yılında 20 qubitli, 8 Kuantum Hacimli Tokyo; geçtiğimiz sene ise 20 qubitli, 16 kuantum hacimli Johannesburg duyurulmuştu. Kuantum Hacmi’nin artırılması hem IBM hem de kuantum hesaplama endüstrisi için oldukça önemli.

Kuantum Hacmi

Kuantum Hacmi, 2017 yılında IBM araştırmacıları tarafından geliştirilen tam sistem kuantum bilgisayar performansı ölçüsüdür. Tıpkı yeni duyurulan 32 Kuantum Hacmi gibi sayısal değerler üretir. Yani sayı ne kadar artarsa kuantum bilgisayarı da o kadar güçlenir.

Kuantum Hacmi; qubitlerin ne kadar uzun süre kuantum durumunda kalabilecekleri, donanım kalibrasyonu sırasında oluşan hatalar, parazitler, geçit uygunluğu ve diğer uygunluk ölçüleri gibi teknik faktörleri göz önünde bulundurur. Ayrıca qubitlerin sayısı ve bağlantısallığını da değerlendirir.

Kuantum Hacmi’nin en büyük artısı, bağımsız mimarisi. Yani bu, herhangi bir kuantum devre temelli bilgisayar tarafından kullanılabileceği anlamına geliyor. Muhtemelen birçok devre temelli kuantum bilgisayar şirketi, bilgisayarlarında Kuantum Hacmi’ni kullanıyordur. Rigetti gibi bazı şirketler sonuçları paylaşırken birçok şirket de bu konuda sessiz kalmayı tercih etti.

Kuantum Avantajı’na ulaşmak

Kuantum Hacmi, kuantum avantajını elde etmek için gerekli olan daha büyük ve daha iyi kuantum bilgisayarları yapmak için ihtiyaç duyulan devam eden araştırma ve geliştirmelerde de oldukça kritik bir rol oynuyor. IBM Başkan Yardımcısı Bob Sutor’a göre kuantum hacmini her yıl ikiye katlayarak ilerlemek, önümüzdeki on yılda Kuantum Avantajı’na ulaşmak için oldukça elzem.

Kuantum Avantajı; kuantum bilgisayarların, klasik bilgisayarların üstünde bir hesaplama alanı ve hıza sahip olması durumudur. Daha basitçe söylemek gerekirse, klasik bilgisayarların çok çok uzun sürelerde çözebileceği problemlerin çok kısa bir sürede kuantum bilgisayarları tarafından çözülebilmesi durumudur.