IBM, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde büyük kolaylık sağlayacak bir araç geliştirdi. Github üzerinden ücretsiz olarak yayınlanan bu araç, yapay zekanın eğitilmesinin ön hazırlık süreçlerinden olan veri etiketleme işlemini otomatik olarak yapıyor.

Yapay zeka, günümüzün en çok konuşulan meselelerinden bir tanesi. Teknoloji devleri, geliştirmeye çalıştırdıkları sistemlerle yapay zekanın tüm nimetlerinden faydalanmaya çalışıyorlar ancak bu durum, beraberinde hem çok büyük bir kaynağın harcanmasına hem de uzunca bir zamanın heba olmasına neden oluyor.

Bilgisayar sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan IBM, tahmin edebileceğiniz gibi yapay zeka üzerinde çalışmalar yürüten şirketlerden bir tanesi. Şimdiyse şirket, geliştirdiği yeni bir yapay zeka aracını Github platformu üzerinden ücretsiz olarak yayınladı. Bu yapay zeka aracı, geliştiricilerin işlerini bir hayli kolaylaştıracak. Çünkü IBM'nin yeni aracı, önceden saatler süren bir işlemin tek tıkla yapılabilmesini sağlıyor.

Yapay zeka, sadece yazılan kodların otomatik olarak yürütülmesi anlamına gelmiyor. Geliştiriciler, oluşturdukları algoritmaları çeşitli veriler üzerinden eğitmek durumunda kalabiliyorlar. Hatta kimi zaman bu veriler, fiziksel nesneler de olabiliyor. Geliştiriciler, yapay zekanın eğitilmesi için kullanılacak verileri bugüne dek tek tek seçiyorlardı. IBM tarafından geliştirilmiş olan yapay zeka aracı ise söz konusu verilerin otomatik olarak seçilebilmesini sağlıyor.

Diyelim ki üzerinde çalıştığınız bir yapay zekayı, gerçek görüntüler aracılığıyla eğitmek istiyorsunuz. Normal koşullarda bu eğitim için hem yüzlerce görüntüye hem de bu görüntüler etiketlemeler yapmaya gerek duyuluyordu. Bu da yüzlerce görüntü ve yüzlerce etiket olacağı anlamı taşıyordu. IBM'nin ücretsiz aracı ise bu zorlu süreci ortadan kaldırıyor.

IBM'nin yapay zeka aracı böyle çalışıyor

IBM tarafından yapılan açıklamalara göre yeni araç, geliştiricilere zaman tasarrufu sağlayacak. Şirket, geliştiricilerin yeni projeler için daha fazla zaman bulabileceklerini ifade ediyor. Aslına bakacak olursak IBMü bu konuda fazlasıyla haklı çünkü bundan sonra yapay zekanın eğitilmesi için yapılan ön hazırlık, saniyeler içerisinde tamamlanabilecek.