İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre MASAK'ın soruşturması sonucu sosyal medya fenomenlerinin 92 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanlığı, özellikle Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından "bazı" sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatmıştı. Onedio tarafından paylaşılan habere göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz saatlerde yapmış olduğu açıklama ile soruşturmayla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"Fenomenler vardı nerede şimdi? Bizim kimsenin malında mülkünde onu da nasıl değerlendirdiği bunla bir derdimiz yok. Ama bir şikayet var ve MASAK bunları inceledi ve haydan gelmiş huya gidiyor diyorsa dur diyoruz biz." diyen Ali Yerlikaya, 92 milyar liralık mal varlığa el konulduğunu açıkladı.

El koyulan araçların İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edildiğini hatırlatan Yerlikaya, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"İnceliyoruz savcımıza arz ediyoruz. Savcımızda mahkemeye iletiyor. Mahkeme de gelin bu şekilde diyor. Toplamda da Türkiye’de 92 milyar liralık mal varlığına MASAK raporundan sonra mahkeme el koydu. Bu araçları biz kimden aldık? 421 organize suç örgütünün taşınır taşınmaz mal varlığı hakkında İstanbul Emniyetimiz savcılığa, savcılıkta ilgili mahkemeye müracaat etti. Mahkeme de dedi ki biz bu müracaatı yerinde gördük.

Verilen mesaj çok büyüktü. İster bu ülkeden gel, ister başka ülkeden ol. İster yerel, ister ulusal olsun. Eğer organize suç örgütü iseniz biz eninde sonunda size diz çöktürürüz. Adalete teslim ederiz. Varsa arabanız onun da anahtarını alırız ve polisimize devriye arabası yaparız."