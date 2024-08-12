İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik "SİBERAĞ-5" operasyonlarını duyurdu. 54 kişinin yakalandığı operasyonlarda 20 kişinin şimdiden tutuklandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde siber suçlara odaklanmış durumda. Bu bağlamda; yakın geçmişte gerçekleştirilen pek çok operasyonu sizlerle paylaştık. Şimdiyse İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni bir operasyon açıklaması geldi. "SİBERAĞ-5" operasyonları kapsamında 54 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı liderliğinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemlerine girme ve çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarından aranan şüpheliler yakalandı. Bakan Yerlikaya, 20 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklaması: