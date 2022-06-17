Alkollü Paylaşım Yapan Pegasus Çalışanına Hapis İstemi

Geçtiğimiz haftalarda Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yaptığı gerekçesiyle gündeme gelen Pegasus çalışanına yönelik soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede çalışan hakkında ne kadar ceza istendiği belli oldu.

Türkiye’nin önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan Pegasus, geçtiğimiz aylarda çalışanlar ile ilgili yaşanan bir olay sebebiyle gündeme gelmişti. Şirkette çalıştığı belirtilen bir grup kişi, alkollü bir masadan Kadir Gecesi’nde ‘Kadir Gecesi özel’ ve ‘Rabbim kabul etsin’ ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu.

Bunun ardından da paylaşım ülke gündemine oturmuştu ve insanları ikiye bölmüştü. Şirket, paylaşımın kabul edilemez olduğunu söyleyerek çalışanlar ile ilgili gerekli aksiyonları alacaklarını belirtmişti. Bunun yanı sıra paylaşımı yapanlar hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı da gelen haberler arasında yer almıştı. Şimdi ise olay ile ilgili bir gelişme yaşandı.

1 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor

Gelen haberlere göre 27 Nisan günü yapılan paylaşım hakkındaki soruşturma tamamlandı ve bir iddianame hazırlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandığı bildirilen iddianamede paylaşımı yapan kişi için 1 yıl 6 ay hapis cezası istendiği ifade edildi. Buna, ‘Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama’ suçunun gerekçe gösterildiği de gelen açıklamalarda yer aldı.

Ek olarak, paylaşımı yapan kişinin soruşturma kapsamında ifade verdiği de belirtildi. Verilen ifadede paylaşımın mizah amaçlı olduğu, İslam dinini, inananları ve Kadir Gecesi’ni aşağılamaya yönelik olmadığının belirtildiği aktarıldı. Ayrıca gönderiyi paylaşan kişinin üzgün olduğunu söylediği, suçlamaları kabul etmediği de ifade edildi.