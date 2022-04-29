İçkili Fotoğraf Paylaşan Pegasus Çalışanlarına Soruşturma

Geçtiğimiz günlerde bazı Pegasus Hava Yolları çalışanları 'Kadir Gecesi özel' ifadelerini kullanarak alkollü bir masada fotoğraf paylaşmıştı. Sosyal medyada gündem olan bu paylaşımla ilgili tartışmalar sürerken şimdi de çalışanlara yönelik 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Önde gelen havayolu şirketlerinden olan Pegasus Hava Yolları, geçtiğimiz günlerde çalışanları ile ilgili bir olay sebebiyle gündeme gelmişti. Dev şirketin bir grup çalışanı, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunmuştu. Kadir Gecesi gününde yapılan ve alkollü bir masanın bulunduğu paylaşımda ‘Kadir Gecesi özel’ ve ‘Rabbim kabul etsin’ ifadelerine yer verilmişti.

Sosyal medyada yayılan bu paylaşım, bazı tepkilerin ortaya çıkmasına yol açmıştık. Ünlü havayolu şirketi de olayın gündeme taşınmasının ardından yaptığı bir açıklamayla gerekli aksiyonları alacaklarını, paylaşımın kabul edilemez olduğunu ifade etmişti. Bunun ardından da paylaşımla ilgili işten çıkarılmaların yaşandığına yönelik haberler gelmeye başlamıştı. Şimdi ise olayla ilgili bir gelişme daha yaşandı.

Paylaşımı yapan hakkında soruşturma başlatıldı

Gelen haberlere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımı yapan kişiler hakkında soruşturma başlatma kararı aldı. Açıklamalarda soruşturmanın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama” suçu sebebiyle başlatıldığı aktarıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nce tahkikat yürütüldüğü de bildirildi.

BBC’ye şirketten bulunan bir kişi tarafından yapılan açıklamalarda sürecin tek bir çalışan üzerinden yürütüldüğü aktarıldı. Ayrıca bu yetkili, ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nedeniyle bu sürecin kamuoyu ile paylaşılmayacağını da sözlerine ekledi.

Son olarak Pegasus’ta örgütlü olan Nakliyat İş Sendikası Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’da T24’e yaptığı açıklamalarda konu ile alakalı 1 kişinin işten çıkarıldığını ifade etti. Küçükosmanoğlu buna ek olarak işten çıkarmanın doğru bir hareket olmadığını belirtirken, söz konusu paylaşımı yapan kişinin telefonunun bir şekilde bulunduğunu ve tehdit edildiğini sözlerine ekledi.