Apple, iCloud Parolaları hizmetini Windows'taki Chrome için bir eklenti haline getirdi. Ücretsiz olarak sunulan bu eklenti, iCloud Parolaları'na kaydedilen şifrelere, doğrudan Chrome üzerinden erişilmesini sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar, yeni şifrelerini Chrome üzerinden iCloud Parolaları'na kaydedebiliyorlar.

Dijital yaşantımızın belki de en kritik noktası, parolalar. Açtığımız onlarca hesaba ait parolaları akılda tutmak, çoğu zaman mümkün olmayabiliyor. Ancak teknoloji şirketlerinin bu konuda önemli silahları var. Örneğin Apple, Samsung, Google ve Microsoft gibi devler, oluşturulan parolaların kaydedilmesini sağlıyor.

Apple, iCloud Parolaları hizmetini uzunca bir süre önce kullanıma sundu. Ancak bu hizmet, Windows kullanıcıları için yeterince kullanışlı değildi. Bununla ilgili harekete geçen şirket, Chrome için hazırladığı bir eklentiyle iCloud Parolaları hizmetinin Windows'taki kullanılabilirliğini artırdı. Kullanıcılar artık, iCloud'a kaydettikleri parolalara Chrome üzerinden kolaylıkla erişebiliyorlar.

Apple'in Chrome'daki parola eklentisi, işte böyle görünüyor

iCloud Parolaları Windows'taki Chrome'da kullanmak oldukça basit. Eklentiyi indirdikten sonra yapmanız gereken şey iCloud yazılımını bilgisayarınıza kurduktan sonra oturumunuzu açmak. Böylelikle bir internet sitesinde hesabınızı açarken, iCloud Parolaları hizmetine kaydettiğiniz bir şifre bulunuyorsa, o şifreyle ilgili uzantı bildirimi göreceksiniz. Ayrıca bu eklentiyi kullanarak, oluşturduğunuz parolaları iCloud Parolaları hizmetine de kaydedebiliyorsunuz.

Apple, Chrome için oluşturduğu eklentiyi şöyle açıklıyor;

iCloud Parolaları; iPhone’unuzda, iPad’inizde veya Mac’inizde yarattığınız güçlü Safari parolalarını Windows PC’nizde web sitelerini ziyaret ederken de kullanmanıza olanak tanıyan, Windows kullanıcılarına yönelik bir Chrome genişletmesidir. iCloud Parolaları, Chrome’da yarattığınız yeni parolaları da iCloud Anahtar Zinciri’nize kaydeder, böylece bu parolalar Apple aygıtlarınızda da kullanılabilir.

Eğer sizler de Apple'ın Windows'taki Chrome için oluşturduğu eklentiyi indirmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Chrome'a ekle butonuna tıkladıktan sonra, iCloud uygulaması üzerinden hesabınıza giriş yapın. Eklenti, bu işlemin ardından çalışmaya başlayacaktır.