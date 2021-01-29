Apple, iMessage'ı Üst Düzey Güvenlik Katmanı Ekledi

Google'ın Project Zero ekibinden olan bir siber güvenlik uzmanı, Apple'ın iOS 14'le iMessage'a yeni bir güvenlik katmanı eklediğini keşfetti. BlastDoor isimli bu katman, iMessage'dan gelen tüm verilerin önce incelenmesini, kötü amaçlı yazılım bulunması durumunda bu verinin engellenmesini sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iOS 14'le birlikte iMessage uygulamasına yeni bir güvenlik katmanı eklediği ortaya çıktı. Google'ın Project Zero ekibinden Samuel Grob tarafından keşfedilen bu güvenlik katmanı, gelen tüm mesajların önce güvenli bir şekilde incelenmesini ve kötü amaçlı yazılım olması durumunda bu mesajın iOS ile etkileşime girmesini veya kullanıcı verilerine erişmesini engelliyor.

Güvenlik katmanını keşfeden Samuel Grob, Apple'ın bu katmana "BlastDoor" dediğini ve iMessage uygulamasındaki tüm verileri ayrıştırmaktan sorumlu olduğunu belirtiyor. Bu güvenlik katmanı, özellikle de son yıllarda keşfedilen ve bilgisayar korsanlarının iMessage üzerinden saldırı düzenlemesine yol açan tüm güvenlik açıklarından kurtulunmasını sağlıyor. Bu arada, siber güvenlik uzmanları bugüne dek defalarca, iMessage'da bulunan güvenlik açıklarını tespit etmeyi başarmışlardı.

Grob'a göre iMessage, artık görülmemiş seviyede güvenli

Samuel Grob, bu özelliği keyfi bir araştırma neticesinde bulmadı. Siber güvenlik uzmanı, bir süre önce Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nın çalışanlarına karşı düzenlenen ve iMessage üzerinden gerçekleştirilen bir siber saldırı girişimini incelerken, Apple'ın yeni güvenlik katmanını keşfetti. Ancak daima güvenlikle övünen Apple'ın bu yeniliğe neden değinmediği, büyük bir sır.

Siber güvenlik uzmanı tarafından hazırlanan bir blog gönderisinde göre Apple, bu güvenlik katmanı ile yapılabilecek en iyiye yakın şeyi yapmış oldu. Zira bu katman, iMessage'ı bugüne kadar olduğundan çok daha ileri bir noktaya taşımış olacak. Uygulamanın artık çok daha güvenli olduğunu belirten siber güvenlik uzmanı, bu tür çözümlerle sadece bir güvenlik açığının değil, herhangi bir siber saldırının önlenmiş olacağını ifade ediyor.