En eski anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan ICQ'nun kapatılacağı açıklandı. Aslında bu son, yıllardır bekleniyordu.

Tarihin en eski anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan ICQ ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İlk kez 1996 yılında hayatımıza giren uygulamanın tamamen kapatılacağı açıklandı. ICQ kullanıcıları, çatı şirket olan VK'nın mesajlaşma hizmetine yönlendirilecekler.

ICQ, bir dönemlerin en popüler mesajlaşma uygulamalarından bir tanesiydi. Yüz milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan platform, WhatsApp ve Telegram gibi uygulamaların ortaya çıkması ile popülaritesini kaybetmişti. Yapılan açıklama, geliştirici ekibin artık daha fazla para harcamak istemediğini gözler önüne seriyor.

Yıllardır güncelleme bile almıyordu

Aslına bakacak olursak ICQ için bu nihai sonun geleceği belliydi. Çünkü platform, çok uzun zamandır güncelleme bile almıyordu. Hatta iOS ve Android uygulama mağazalarından da kaldırılmıştı. Hâl böyle olunca ICQ'nun kapatılması, kimseyi şaşırtmamıştır.

Kullanıcılar, 26 Haziran tarihine kadar ICQ kullanmaya devam edebilecekler. Ancak bundan sonraki aşamada platforma erişmek mümkün olmayacak. VK'nın Rusya dışında o kadar da popüler olmadığı gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak ICQ, çok yakında tamamen unutulacaktır.