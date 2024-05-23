WhatsApp'ın en yeni Android beta sürümünde önemli bir özellik tespit edildi. Bu özellik, kullanıcıların yapay zekâ ile profil fotoğrafları oluşturmalarını sağlayacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özelliğin geleceği ortaya çıktı. "2.24.11.17" kodlu Android beta sürümde tespit edilen bu özellik, kullanıcıların yapay zekâ ile profil fotoğrafları oluşturmalarını sağlayacak.

Henüz geliştirme aşamasında olan özellik, metin tabanlı çalışacak. Kullanıcı, hayalindeki profil fotoğrafını yapay zekâya söyleyecek. Yapay zekâ da girdi özelinde görüntüler oluşturacak. Kullanıcı, oluşturulan görüntüyü profil fotoğrafı olarak paylaşabilecek.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik ile ilgili pek çok bilinmez var. Özelliğin ne zaman yayımlanacağı ve tam olarak nasıl bir deneyim sunacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak bunun yakın bir gelecekte değişeceğini düşünüyoruz.

WhatsApp'a gelecek yapay zekâ destekli profil fotoğrafı oluşturma özelliği ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Özellikle ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.