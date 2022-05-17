GAU Token, 48 Saatte Yüzde 267 Kâr Ettirdi!

Türk kripto para borsası ICRYPEX’te satılan GAU Token, 48 saatte yüzde 267 yükseliş gösterdi. Altcoine ilgi her gün biraz daha artıyor ve kazançlar, yatırımcının iştahını kabartıyor…

Kripto para camiasında yatırımcının yüzünü güldürecek bazı gelişmeler de yaşanıyor. Bu konudaki son gelişme, oyun platformlarında rekabeti bir üst seviyeye taşıyan Gamer Arena GAU Token cephesinden geldi. Ethereum blokzincirinde, ERC-20 protokolünü kullanan GAU Token, Avalanche ağında çalışması için test sürecinin başladığının ve yakın zamanda merkeziyetsiz finans platformu SushiSwap'te listeleneceğinin duyurulması üzerine hızlı bir yükseliş gösterdi. 48 saat içinde beklentilere uyumlu olarak yüzde 267 artan GAU Token, birim fiyatı 0.0790'dan 0.29 seviyesini gördü. Yatırımcıların son dönemde yoğun ilgi gösterdiği kripto para birimi, Türkiye'de ilk kez, yerli kripto para borsası ICRYPEX'te listelenmişti.

GAU Token, yeni nesil rekabetçi dijital oyunlarda, benzer yeterliliklerdeki rakipleri online bir arenada karşı karşıya getirerek, oyunculara para kazanma ve kendilerini ispatlama imkânı sunan rekabetçi oyun platformu Gamer Arena’nın para birimi olarak geliştirildi. Kullanıcılara pek çok etkinlikte yer alma ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katılma imkanı da sunan GAU Token’ın Türk kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edildiğine dikkat çeken Gökalp İçer, “Bu yılın başında video oyun üreticisi ATARI işbirliğiyle ilk küresel anlaşmasını duyuran GAU Token, ICRYPEX ön satışında 3 dakika içinde tükenmişti. Teknolojik işbirliği konusunda birlikte ilerlediğimiz Gamer Arena'nın çalışmalarıyla, GAU Token'ın kitlesi de büyüyor. Avalanche ağında çalışması için testlerin başladığı duyurulan kripto para biriminin çok yakında merkeziyetsiz finans platformu SushiSwap’te listelenmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, GAU Token fiyatını 48 saatte yüzde 267 artırdı. Küresel işbirliklerini genişletmesi planlanan GAU Token, küresel fonların da dikkatini çekiyor.” ifadelerini kullandı.

GAU Token, ICRYPEX’ten satın alınabiliyor

Konuyla ilgili gelişmeleri açıklamalarda bulunan ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, “ICRYPEX olarak küresel trendleri ve kripto ekosistemindeki aktif token’lara dair gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda işlevsel, yani "utility token" olması yönüyle oyun dünyasının yakından takip ettiği Gamer Arena Utility Token’ı Türk kripto yatırımcılarının kullanımına açmıştık. Son haberlerle birlikte GAU Token fiyatları dikkate değer bir yükseliş kaydetti.” dedi.

GAU Token’ın ICRYPEX üzerinden 7 gün 24 saat alınıp satınabildiğini vurgulayan ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: GAU Token sahibi olmak, Gamer Arena ve ICRYPEX tarafından planlanacak tüm çalışmalarda söz sahibi olmak anlamına geliyor. Ayrıca yatırımcılar, bu işlevsel token’ı kullanarak Mart 2020'den bu yana aktif olan bir e-spor platformunun topluluğuna dahil oluyor. ICRYPEX Kripto Para Borsası’nın kullanıcıları, Türk lirasını kullanarak GAU Token alım satım işlemlerini kolaylıkla ve güvenle gerçekleştirebiliyor. ICRYPEX olarak yakın zamanda Tron'un kurucusu Justin Sun'ın sahibi olduğu SUN, JST ve BTT token'larını ve metaverse token'ları arasında en çok kazanç getirenlerden biri olarak öne çıkan SAND'i Türkiye'deki kripto yatırımcılarına sunduk. Yatırım araçlarını çeşitlendirmeye ve stratejilerimizi kripto ekosistemindeki gelişmelere göre belirlemeye devam edeceğiz.

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Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.