Elektrikli otomobillerin gittikçe yaygınlaşması ile birlikte otomobil üreticileri de farklı stratejiler izlemeye başladı. Son olarak Nissan’ın Renault’a şirketteki hisselerini satması için baskı uyguladığı iddia edildi. Renault'un ise bu talebe karşı farklı istekleri bulunuyor...

Elektrikli otomobillerin gittikçe daha da önemli bir aktör haline gelmesinin sonucu olarak firmalar, daha farklı stratejiler izlemeye başladı. Nissan ise gelen haberlere göre elektrikli otomobiller için ciddi bir yeniden yapılanma içinde.

Nissan ile Renault uzun zamandır ortak olarak çalışmalar yapıyordu. Ayrıca Japonya firmasının önemli miktarda hissesi Renault’nun elinde bulunuyordu. Son gelen haberlere göre Japon firma, Fransız ortağından hisselerini geri satın almak istiyor.

Nissan yeniden yapılanmanın peşinde

Yeniden yapılanma sürecinde Renault ile pazarlıklarına devam eden Nissan, bu pazarlıklarda Fransız ortakları ile birlikte yeni bir elektrikli otomobil üretip üretmeyecekleri üzerine de görüşmeler yapıyor. Böyle bir ortaklığa karşılık olarak Nissan, ortağından kendilerine ait hisselerini geri istiyor.

Bu firmalara yakın olan kaynaklara göre Renault ve Nissan yetkilileri aylardır Fransa ile Japonya arasında adeta mekik dokuyor. Bir anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda ise kasım ayında bir duyuru gelebilir. Nissan’ın COO’su olan Ashwani Gupta, geçtiğimiz ay Fransa’ya giderek Renault’nun elektrikli otomobil projesine destek verilip verilmeyeceğini masaya yatırmıştı. Renault şu anda üretimini ikiye bölmeyi planlıyor. Bu iki bölümden biri elektrikli araçlara, biri geleneksel içten yanmalı motorlara odaklanacak. Fransız devinin amacı ise elektrikli departmanının en azından %51’ini elinde tutmak ve Nissan’ın katılmasını sağlamak.

Nissan ise elektrikli araç bölümüne katılmanın karşılığında Renault’un firmadaki %43 hissesinin en azından bir kısmını kendilerine devretmesini istiyor. Aslında Fransızların bu duruma bir itirazı yok ama yapılacak anlaşmanın uzun süreli olmasını istiyorlar. Sonrasında da telifleri ve patentleri nasıl bölüşeceklerine karar vermeleri gerekecek. Bakalım iki firma önümüzdeki dönemde anlaşabilecek mi?