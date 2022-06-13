Rekabet Kurumu, Trendyol'un çatı şirketi DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’ye soruşturma başlattı. İddialara göre DSM Grup, rekabeti engelleyici tutumlarda bulunuyordu.

Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından Trendyol tarafından kurulan ve ikinci el malzeme satışlarının yapıldığı DOLAP hakkında soruşturma başlatıldı. Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamalarda, DOLAP yönetiminin rekabeti engelleyecek adımlar attığı ifade edildi.

Rekabet Kurumu'na göre 26 Mayıs'ta bir toplantı gerçekleştirildi ve bu toplantı kapsamında DOLAP ile ilgili ciddi ve soruşturma için yeterli olan bazı deliller incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda da platforma soruşturma açılmasına karar verildi. Yapılan açıklamada, DOLAP ve Trendyol'un çatı şirketi olan DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin satıcıyı kaçırmamak ve DOLAP'ta tutmak için kullanıcı verilerini paylaştığı ifade ediliyor. İşte bu iddialar, soruşturma kapsamında incelenecek.

Rekabet Kurumu'nun açıklaması şöyle:

"DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin ikinci el ürünlerin çevrim içi satışına aracılık sağlayan platform hizmetleri pazarında faaliyet gösteren hizmeti DOLAP’ı tüketici verilerini paylaşmak suretiyle kayırarak ve DOLAP hizmetinde satıcılar tarafından kullanılan verinin rakip platformlara taşınmasına engel olarak ikinci el ürünlerin çevrim içi satışına aracılık sağlayan platform hizmetleri pazarında dışlayıcı uygulamaları ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 26.05.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-24/385-M sayı ile karar verdi."