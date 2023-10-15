6 Eylül 1972 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da dünyaya gelen tam adıyla Idrissa Akuna Elba, Sierra Leone asıllıdır. Elba, farklı okullarda eğitim aldıktan sonra DJ’lik yaptı ve hatta bir şirket kurarak rap müzikle uğraştı. 1990’lı yıllarda televizyon dizileri ile oyunculuk hayatına başlayan Idris Elba, kısa süre içinde adını duyurdu ve pek çok önemli dizide yer almaya başladı.
Idris Elba ismini sinema dünyasına ilk kazandıran film ise 2007 yapımı Daddy's Little Girls filmi oldu. Sinema dünyasında da yıldızı parlayan oyuncu, pek çok önemli filmin yanı sıra DC ve Marvel evreninde geçen filmlerde de rol aldı. İki kez yaşayan en seksi erkek seçilmenin yanı sıra pek çok önemli ödüle de aday gösterilen Idris Elba’nın filmleri gerçekten de tekrar tekrar izlenmeyi hak ediyor.
En iyi Idris Elba filmlerinden bazıları:
- Concrete Cowboy
- Bastille Day
- The Mountain Between Us
- Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
- Three Thousand Years of Longing
- Pacific Rim
- Long Walk to Freedom
- RocknRolla
- The Suicide Squad
- Molly's Game
- Beasts of No Nation
Atlar sayesinde hayata tutunan bir çocuk: Concrete Cowboy
- Yıl: 2020
- Tür: Dram, Wester
- Yönetmen: Ricky Staub
- Oyuncular: Idris Elba, Caleb McLaughlin, Lorraine Toussaint
- IMDb: 6.3
Greg Neri tarafından kaleme alınan aynı isimli romanın sinema uyarlaması olan Concrete Cowboy filminde, 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını izliyoruz. Cole isimli bu genç bir gün Kuzey Philadelphia’ya babasının yanına taşınmak zorunda kalır. Bu yeni yere alışmakta zorlandığı sırada atları keşfeder ve hayatında yeni bir dönemin kapıları açılır.
Büyük oyunun hırsız piyonu: Bastille Day
- Yıl: 2016
- Tür: Aksiyon, Suç, Dram
- Yönetmen: James Watkins
- Oyuncular: Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon
- IMDb: 6.3
Amerikalı bir hırsız olan Michael Mason, Paris’te bir cüzdan çalar. Cüzdanın içinde paradan çok daha önemli şeyler olduğu için CIA ajanı Sean Briar bu hırsızı yakalar. Michael’in aslında çok daha büyük bir komplonun parçası olduğu öğrenen ajan, onunla bir gün geçirmeye ve hırsızlık becerilerini gözlemlemeye karar verir. Birlikte geçirdikleri bu bir gün, onlara bir ömür gibi gelecektir.
Dağ başında iki kazazede: The Mountain Between Us
- Yıl: 2017
- Tür: Dram, Gerilim
- Yönetmen: Hany Abu-Assad
- Oyuncular: Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges
- IMDb: 6.4
The Mountain Between Us filmi, bir uçağın karlarla kaplı dağ başında kaza yapması ile başlıyor. Bu kazadan kurtulan iki kişi olan Ben Bass ve Alex Martin, birbirine yabancı insanlardır ama bir şekilde kader ortağı olurlar. Baktılar yardım bir türlü gelmiyor, kurtulmak için kendileri mücadele vermeye başlarlar. Artık bu iki yabancının kaderi birbirinin elindedir.
Efsane serinin yan hikâyelerinden: Fast & Furious Presents Hobbs & Shaw
- Yıl: 2019
- Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim
- Yönetmen: David Leitch
- Oyuncular: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba
- IMDb: 6.5
Efsane Fast & Furious serisinin yan hikâye filmlerinden bir tanesi olan Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, Amerikalı ajan Luke Hobbs ile İngiliz ajan Deckard Shaw’ın maceralarına odaklanıyor. Birbirine düşman olan ikili, dünyanın bir biyolojik tehdit ile karşı karşıya kaldığını duyunca birlikte çalışmak zorunda kalırlar. Fakat ikilimizin birlikte çalışması hiç de kolay olmayacaktır.
Cinler de sever: Three Thousand Years of Longing
- Yıl: 2022
- Tür: Dram, Fantastik, Romantik
- Yönetmen: George Miller
- Oyuncular: Tilda Swinton, Idris Elba, Erdil Yaşaroğlu
- IMDb: 6.7
Alithea bir bilgindir. Bir gün hiç beklemediği bir anda karşısına bir Cin çıkar. Bu Cin, üç bin yıldır bir kavanoza hapsedilmiş halde yaşamaktadır. İstanbul’da bir otel odasında sohbet etmeye başladıkları zaman Cin Alithea’dan onu kurtarmasını ister, karşılığında ona üç dilek hakkı verecektir. Alithea teklifi kabul eder ama dileğinin gerçeklemesi, olayları hiç de beklemedikleri bir noktaya götürür.
Denizlerden gelen yaratıklara karşı robotlar: Pacific Rim
- Yıl: 2013
- Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu
- Yönetmen: Guillermo del Toro
- Oyuncular: Idris Elba, Charlie Hunnam, Rinko Kikuchi
- IMDb: 6.9
Denizin altından Kaiju isimli yaratıklar yeryüzüne doğru geliyor, insanlık büyük tehlike altında. Bu yaratıklar insanları öldürmeye başlayınca Jaeger adı verilen dev savaşçı robotlar üretiliyor. Tüm bu robotları kontrol eden ise sadece iki pilot. Zaman geçtikçe robotlarda bazı sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Artık insanlığın tek bir umudu var.
Mandela’nın gerçek hayat hikâyesi: Long Walk to Freedom
- Yıl: 2013
- Tür: Biyografi, Dram, Tarih
- Yönetmen: Justin Chadwick
- Oyuncular: Idris Elba, Naomie Harris, Terry Pheto
- IMDb: 7.1
Eski Güney Afrika Devlet Başkanı olan ve tüm hayatını özgürlük mücadelesine adamış Nelson Mandela’nın gerçek hayat hikâyesinin anlatıldığı Long Walk to Freedom filmi, Mandela’nın doğumun başlayarak uzun yıllar süren mücadelesini anlatıyor.
Londra’nın karanlık yeraltı dünyası: RocknRolla
- Yıl: 2008
- Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim
- Yönetmen: Guy Ritchie
- Oyuncular: Gerard Butler, Tom Wilkinson, Idris Elba
- IMDb: 7.2
İngiliz bağımsız sinemasının önemli isimlerinden Guy Ritchie’nin yönetmen koltuğunda olduğu RocknRolla filminde Londra’nın karanlık arka sokaklarına konuk oluyoruz. Eski bir gangster olan Lenny Cole, Londra’nın tüm suç dünyasını kendi emri altında toplamak istiyordur. Bu yolda attığı her adımın ise oldukça kanlı sonuçları olacaktır.
DC evreninin kötüleri: The Suicide Squad
- Yıl: 2021
- Tür: Aksiyon, Macera, Komedi
- Yönetmen: James Gun
- Oyuncular: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena
- IMDb: 7.2
DC Comics evrenindeki tüm kötü karakterleri bir arada izlediğimiz The Suicide Squad filmi, tüm bu kötülerin tutulduğu Belle Reve hapishanesinde başlıyor. Bu kötü karakterlere bir görev verilir ve hepsi bunu kabul etmek zorundadır. Kurulan intihar timi Corto Maltese adasına bırakılacak ve tim üyeleri canları pahasına bir maceranın içinde dalacaktır.
Olimpiyatlardan hapishaneye: Molly's Game
- Yıl: 2017
- Tür: Biyografi, Suç, Dram
- Yönetmen: Aaron Sorkin
- Oyuncular: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner
- IMDb: 7.4
Molly Bloom tarafından kaleme alınan otobiyografik romanın sinema uyarlaması olan Molly's Game filminde, yazarın gerçek hayat hikâyesini izliyoruz. Molly Bloom, kayak sporunda olimpiyat dereceleri elde ettikten sonra bu işleri bırakmış ve poker turnuvaları düzenlemeye başlamıştır. Kara para akladığı gerekçesiyle FBI peşine düşer ve tutuklanır. Avukatının tek amacı artık onun masum olduğunu ispat etmektir.
Afrika’nın çocuk askerleri: Beasts of No Nation
- Yıl: 2015
- Tür: Dram, Savaş
- Yönetmen: Cary Joji Fukunaga
- Oyuncular: Idris Elba, Abraham Attah, Emmanuel Affadzi
- IMDb: 7.7
Uzodinwa Iwala tarafından kaleme alınan aynı isimli romanın sinema uyarlaması olan Beasts of No Nation filminde Afrika’nın hiç görmediğimiz bir tarafını izliyoruz. Filmdeki ana karakterimiz olan Agu bir çocuk askerdir ve onun başına gelenler, televizyonda izlediklerimizden çok daha korkunçtur.
Bonus: Thor ve Avengers serisi
Idris Elba, ana karakterlerden olmasa bile Marvel dünyasının en önemli karakterlerinden olan Heimdall’ı canlandırmıştır. Kendisini Thor, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok, Thor: Love and Thunder, Avengers Age of Ultron ve Avengers Infinity War filmlerinde Heimdall olarak izleme şansımız oldu.
Sinema ve televizyon dünyasının en başarılı erkek oyuncularından olan Idris Elba’nın rol aldığı en iyi filmlerden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Idris Elba filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.