Sinema dünyasındaki kendine has duruşu ile oynadığı her filme imzasını bırakan Idris Elba, pek çok popüler filmin yanı sıra toplumsal duruşa sahip filmlerde de kendine yer buldu. Performansı ile izleyenleri kendine hayran bırakan Idris Elba filmlerini tekrar tekrar izlemek isteyeceksiniz.

6 Eylül 1972 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da dünyaya gelen tam adıyla Idrissa Akuna Elba, Sierra Leone asıllıdır. Elba, farklı okullarda eğitim aldıktan sonra DJ’lik yaptı ve hatta bir şirket kurarak rap müzikle uğraştı. 1990’lı yıllarda televizyon dizileri ile oyunculuk hayatına başlayan Idris Elba, kısa süre içinde adını duyurdu ve pek çok önemli dizide yer almaya başladı.

Idris Elba ismini sinema dünyasına ilk kazandıran film ise 2007 yapımı Daddy's Little Girls filmi oldu. Sinema dünyasında da yıldızı parlayan oyuncu, pek çok önemli filmin yanı sıra DC ve Marvel evreninde geçen filmlerde de rol aldı. İki kez yaşayan en seksi erkek seçilmenin yanı sıra pek çok önemli ödüle de aday gösterilen Idris Elba’nın filmleri gerçekten de tekrar tekrar izlenmeyi hak ediyor.

En iyi Idris Elba filmlerinden bazıları:

Concrete Cowboy

Bastille Day

The Mountain Between Us

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

Three Thousand Years of Longing

Pacific Rim

Long Walk to Freedom

RocknRolla

The Suicide Squad

Molly's Game

Beasts of No Nation

Atlar sayesinde hayata tutunan bir çocuk: Concrete Cowboy

Yıl: 2020

Tür: Dram, Wester

Yönetmen: Ricky Staub

Oyuncular: Idris Elba, Caleb McLaughlin, Lorraine Toussaint

IMDb: 6.3

Greg Neri tarafından kaleme alınan aynı isimli romanın sinema uyarlaması olan Concrete Cowboy filminde, 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını izliyoruz. Cole isimli bu genç bir gün Kuzey Philadelphia’ya babasının yanına taşınmak zorunda kalır. Bu yeni yere alışmakta zorlandığı sırada atları keşfeder ve hayatında yeni bir dönemin kapıları açılır.

Büyük oyunun hırsız piyonu: Bastille Day

Yıl: 2016

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Yönetmen: James Watkins

Oyuncular: Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon

IMDb: 6.3

Amerikalı bir hırsız olan Michael Mason, Paris’te bir cüzdan çalar. Cüzdanın içinde paradan çok daha önemli şeyler olduğu için CIA ajanı Sean Briar bu hırsızı yakalar. Michael’in aslında çok daha büyük bir komplonun parçası olduğu öğrenen ajan, onunla bir gün geçirmeye ve hırsızlık becerilerini gözlemlemeye karar verir. Birlikte geçirdikleri bu bir gün, onlara bir ömür gibi gelecektir.

Dağ başında iki kazazede: The Mountain Between Us

Yıl: 2017

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: Hany Abu-Assad

Oyuncular: Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges

IMDb: 6.4

The Mountain Between Us filmi, bir uçağın karlarla kaplı dağ başında kaza yapması ile başlıyor. Bu kazadan kurtulan iki kişi olan Ben Bass ve Alex Martin, birbirine yabancı insanlardır ama bir şekilde kader ortağı olurlar. Baktılar yardım bir türlü gelmiyor, kurtulmak için kendileri mücadele vermeye başlarlar. Artık bu iki yabancının kaderi birbirinin elindedir.

Efsane serinin yan hikâyelerinden: Fast & Furious Presents Hobbs & Shaw

Yıl: 2019

Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Yönetmen: David Leitch

Oyuncular: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba

IMDb: 6.5

Efsane Fast & Furious serisinin yan hikâye filmlerinden bir tanesi olan Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, Amerikalı ajan Luke Hobbs ile İngiliz ajan Deckard Shaw’ın maceralarına odaklanıyor. Birbirine düşman olan ikili, dünyanın bir biyolojik tehdit ile karşı karşıya kaldığını duyunca birlikte çalışmak zorunda kalırlar. Fakat ikilimizin birlikte çalışması hiç de kolay olmayacaktır.

Cinler de sever: Three Thousand Years of Longing

Yıl: 2022

Tür: Dram, Fantastik, Romantik

Yönetmen: George Miller

Oyuncular: Tilda Swinton, Idris Elba, Erdil Yaşaroğlu

IMDb: 6.7

Alithea bir bilgindir. Bir gün hiç beklemediği bir anda karşısına bir Cin çıkar. Bu Cin, üç bin yıldır bir kavanoza hapsedilmiş halde yaşamaktadır. İstanbul’da bir otel odasında sohbet etmeye başladıkları zaman Cin Alithea’dan onu kurtarmasını ister, karşılığında ona üç dilek hakkı verecektir. Alithea teklifi kabul eder ama dileğinin gerçeklemesi, olayları hiç de beklemedikleri bir noktaya götürür.

Denizlerden gelen yaratıklara karşı robotlar: Pacific Rim

Yıl: 2013

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yönetmen: Guillermo del Toro

Oyuncular: Idris Elba, Charlie Hunnam, Rinko Kikuchi

IMDb: 6.9

Denizin altından Kaiju isimli yaratıklar yeryüzüne doğru geliyor, insanlık büyük tehlike altında. Bu yaratıklar insanları öldürmeye başlayınca Jaeger adı verilen dev savaşçı robotlar üretiliyor. Tüm bu robotları kontrol eden ise sadece iki pilot. Zaman geçtikçe robotlarda bazı sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Artık insanlığın tek bir umudu var.

Mandela’nın gerçek hayat hikâyesi: Long Walk to Freedom

Yıl: 2013

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

Yönetmen: Justin Chadwick

Oyuncular: Idris Elba, Naomie Harris, Terry Pheto

IMDb: 7.1

Eski Güney Afrika Devlet Başkanı olan ve tüm hayatını özgürlük mücadelesine adamış Nelson Mandela’nın gerçek hayat hikâyesinin anlatıldığı Long Walk to Freedom filmi, Mandela’nın doğumun başlayarak uzun yıllar süren mücadelesini anlatıyor.

Londra’nın karanlık yeraltı dünyası: RocknRolla

Yıl: 2008

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Gerard Butler, Tom Wilkinson, Idris Elba

IMDb: 7.2

İngiliz bağımsız sinemasının önemli isimlerinden Guy Ritchie’nin yönetmen koltuğunda olduğu RocknRolla filminde Londra’nın karanlık arka sokaklarına konuk oluyoruz. Eski bir gangster olan Lenny Cole, Londra’nın tüm suç dünyasını kendi emri altında toplamak istiyordur. Bu yolda attığı her adımın ise oldukça kanlı sonuçları olacaktır.

DC evreninin kötüleri: The Suicide Squad

Yıl: 2021

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Yönetmen: James Gun

Oyuncular: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena

IMDb: 7.2

DC Comics evrenindeki tüm kötü karakterleri bir arada izlediğimiz The Suicide Squad filmi, tüm bu kötülerin tutulduğu Belle Reve hapishanesinde başlıyor. Bu kötü karakterlere bir görev verilir ve hepsi bunu kabul etmek zorundadır. Kurulan intihar timi Corto Maltese adasına bırakılacak ve tim üyeleri canları pahasına bir maceranın içinde dalacaktır.

Olimpiyatlardan hapishaneye: Molly's Game

Yıl: 2017

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Yönetmen: Aaron Sorkin

Oyuncular: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner

IMDb: 7.4

Molly Bloom tarafından kaleme alınan otobiyografik romanın sinema uyarlaması olan Molly's Game filminde, yazarın gerçek hayat hikâyesini izliyoruz. Molly Bloom, kayak sporunda olimpiyat dereceleri elde ettikten sonra bu işleri bırakmış ve poker turnuvaları düzenlemeye başlamıştır. Kara para akladığı gerekçesiyle FBI peşine düşer ve tutuklanır. Avukatının tek amacı artık onun masum olduğunu ispat etmektir.

Afrika’nın çocuk askerleri: Beasts of No Nation

Yıl: 2015

Tür: Dram, Savaş

Yönetmen: Cary Joji Fukunaga

Oyuncular: Idris Elba, Abraham Attah, Emmanuel Affadzi

IMDb: 7.7

Uzodinwa Iwala tarafından kaleme alınan aynı isimli romanın sinema uyarlaması olan Beasts of No Nation filminde Afrika’nın hiç görmediğimiz bir tarafını izliyoruz. Filmdeki ana karakterimiz olan Agu bir çocuk askerdir ve onun başına gelenler, televizyonda izlediklerimizden çok daha korkunçtur.

Bonus: Thor ve Avengers serisi

Idris Elba, ana karakterlerden olmasa bile Marvel dünyasının en önemli karakterlerinden olan Heimdall’ı canlandırmıştır. Kendisini Thor, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok, Thor: Love and Thunder, Avengers Age of Ultron ve Avengers Infinity War filmlerinde Heimdall olarak izleme şansımız oldu.

Sinema ve televizyon dünyasının en başarılı erkek oyuncularından olan Idris Elba’nın rol aldığı en iyi filmlerden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Idris Elba filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.