3. IEEE ODTÜ Hackathon, 11-13 Ocak'ta Ankara'da

ODTÜ’nün en büyük mühendislik topluluklarından olan IEEE ODTÜ Öğrenci Topluluğu; 11,12,13 Ocak 2020 tarihlerinde "IEEE ODTÜ Hackathon" etkinliğini düzenleyecek. Bu sene üçüncüsü yapılacak bu etkinlik, Via Flat’te gerçekleşecek.

IEEE ODTÜ Hackathon, Türkiye'nin dört bir yanındaki yazılımcı, tasarımcı ve iş geliştiricilere hitap eden bir yazılım ve proje geliştirme yarışması olarak karşımıza çıkıyor. Yarışmada katılımcılar takım halinde çalışacak ve 48 saat kesintisiz sürecek olan maratonda kendilerini ve projelerini gösterecekler.

Hackathon, 11 Ocak 2020 tarihinde açılış konuşması ile başlayacak ve 13 Ocak 2020 tarihinde düzenlenecek bir kokteylin ardından aynı gün içinde jüri değerlendirmeleri ve yarışmacı sunumları ile sonlanacak. Jüri değerlendirmeleri sonucu kazanan takım açıklanacak ve ödülü teslim edilecek.

Kapanış konuşmasından önce farklı alanlarda uzman konuşmacılar, girişimcilik ve yazılım konulu sunumlarını yapacaklar ve tecrübelerini aktaracaklar. 11-13 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek IEEE ODTÜ Hackathon hakkında daha fazla bilgi almak için ieee.metu.edu.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.