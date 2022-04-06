İftardan Farklı Saatte Ezan Açan TikTokçu Tepki Topladı

TikTok'ta paylaştığı videoda akşam vakti hoparlörden ezan açarak bunu sokağa yansıtan ve bunu 'Oruç bozan' başlığıyla paylaşan genç, sosyal medyada gündem oldu. Genç, videonun açıklamasında görüntülerdeki olayı iftardan sonra çekildiğini söylese de video, tepkilerin hedefi oldu.

Bugüne kadar sosyal medya, hem dünyada hem de ülkemizde pek çok 'garipliğin' paylaşıldığı bir yer olarak karşımıza gelmişti. Türkiye’de kadınlarımızın mülteciler tarafından gizli videoyla taciz edilmesi ve videoların TikTok’ta paylaşılması, ülkemizde gündeme gelen son sorun olurken bugün bu durum değişti.

Bir TikTok kullanıcısı, platformda paylaştığı videosunda fazlasıyla tepki çeken bir ‘şakaya’ yer verdi. TikTokçu, videoda balkonuna koyduğu hoparlörden ezan sesi açıyor ve tüm sokağa dinletiyordu. İftar saatinden önce dinletildiğine inanılan ezanı duyanlarınsa orucunu olması gerekenden erken açtığı belirtiliyordu..

TikTok’ta paylaşılan o video:

Videoyu paylaşan kişi, aslında videosunun altına bıraktığı notta videonun ezan okunduktan 10 dakika sonra çekildiğini belirtmişti. Birkaç gün önce paylaşıldığı görülen ve bugün gündeme taşınan videoda bu açıklamanın ne kadar doğru olduğu bilinmese de sosyal medyadan tepki gecikmedi. Videoyu paylaşan kişinin açıklaması ve gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi:

Not: Bu hesap, Twitch'te bir dönem yayıncılık yapan Rammus53'e ait değil. Hesap, yalnızca yayıncıyla aynı kullanıcı adını kullanıyor.