Mülteci sorunu, her geçen gün yeni bir boyutta kendini gösteriyor. Bir süredir skandal videolarla gündem olan bazı mülteciler şimdi de TikTok sapıklığına başladılar. İlk olmayan olayın sonu da gelmeyecek gibi görünüyor.

Türkiye, bir süredir göç dalgalarının merkezi haline geldi. Yıllar önce gelen ve ciddi bir bölümüne vatandaşlık hakkı da verilen Suriyeliler bir yana, son bir yıl içinde sayıları ciddi miktarda artan Afgan ve Pakistanlı mülteciler arasındaki bazı gruplar, Türk vatandaşlarını canından bezdirir hale geldiler. İşin ekonomik boyutunu bir kenara bıraksak bile yaşanan güvenlik sorunlarının derhal masaya yatırılması ve artık bir çözüm bulunması gerekiyor.

Savaş ya da yaşam koşulları gibi nedenlerle ülkemize gelen mülteci grupları, şimdi de TikTok'taki sapıklıklarıyla gündem olmaya başladılar. Pakistanlı olduğu iddia edilen ve İstanbul'da yaşadığı söylenen bir mültecinin sokaktaki kadınları taciz ederek videolarını çekip TikTok hesabında paylaştığının açığa çıkması, sosyal medyada infial yarattı.

Bu kez de TikTok sapıkları türedi

İşin korkunç yanı, söz konusu TikTok sapığı bu konuda gündeme gelen son olay olsa da bunun ilk olmadığı da, son olmayacağı da aşikar. Zira geçtiğimiz dönemde bir başka mülteci grubunu rehin alan Pakistanlı göçmen grubunun çektikleri videoları yine TikTok'ta yayınlamaları, sosyal medya platformunun adeta bir aşırılık yuvası haline geldiğinin göstergesi olmuştu.

Tiktok sapığı sosyal medyanın da gündeminde

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ile kullanıcıların isyanı da gecikmedi. Çok sayıda paylaşım yapan kullanıcılar, bu olayların sonunun gelmeyeceğini söyleyerek hükümeti bu konuda bir şeyler yapmaya davet ettiler. Dilerseniz şimdi de sosyal medyadaki paylaşımlara bakalım...