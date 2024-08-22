Kişisel ya da aniden gelişen nakit ihtiyacınızı karşılamak amacıyla kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi ürünlerine dair bilmeniz gerekenleri anlattık.

Pek çok sebeple aniden nakit ihtiyacınız gelişebileceği gibi ev ya da araba almak gibi sebepler dolayısıyla toplu paraya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu gibi durumlarda kullanabileceğiniz yeterli miktarda nakit paranız bulunmuyorsa, imdadınıza ihtiyaç kredisi koşar.

Ancak tabii ki ihtiyaç kredisi kullanmadan önce bu konu hakkındaki tüm detaylara göz atmak ve konu hakkında bilgi sahibi olmak faydalı olacaktır. İhtiyaç kredisinin ne olduğu, hangi koşullarda kullanılabildiği, değişen faiz oranları ve başvuru yöntemleri gibi farklı detaylara gelin birlikte göz atalım.

İhtiyaç kredisi nedir?

“İhtiyaç kredisi nedir?” sorusuna; aniden gelişen ihtiyaçları mümkün olan en kısa sürede giderilmesi için nakit akışı sağlayan bankacılık ürünü diyebiliriz. Kişisel ve acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla kullanılan bu bankacılık ürününün diğer kredi çeşitlerinden daha hızlı şekilde sonuçlanmasıyla ayrılır. Sağlık, eğitim ve seyahat gibi farklı sebepler dolayısıyla aniden gelişen nakit ihtiyacınızın karşılanması konusunda sizlere yardımcı olmayı hedefleyen ihtiyaç kredisi 24 saat içerisinde sonuçlanır. Ancak tabii ki farklı bankaların farklı politikaları olabilir.

Her kredi ürününde olduğu gibi ihtiyaç kredisinde de belirli bir faiz oranı bulunur. Bu durum ödemeyi anapara + faiz oranı sonucu eklenen oran şeklinde yapmanızın nedenidir. İhtiyaç kredisi kullanacacağımız bankayı seçerken dikkat etmemiz gereken unsurlardan biri de budur.

Örneğin Akbank, müşterilerine sunduğu düşük oranlı ihtitaç kredisiyle birçok kullanıcı tarafından tercih edilmekte. Sunduğu çeşitli bankacılık ürünleri ile müşteri memnuniyetini birinci planda tutmayı hedefleyen Akbank, faizsiz ihtiyaç kredisi gibi ürünleriyle de müşterilerini memnun etmek üzere adımlar atmakta.

Peki neden ihtiyaç kredisi çekilir?

Birbirinden farklı kullanım alanları olan ihtiyaç kredisinin çeşitli özellikleri olduğunu söylemek mümkündür. Buna bağlı olarak neden ihtiyaç kredisi çekilir sorusuna verilebilecek yanıtların da uzun bir listeye sahip olduklarını söylemek gerekir. Bunlardan bazıları şekildedir:

Sağlık: Sağlık para harcanması gereken en önemli konuların başında gelir. Aniden gelişen sağlık durumlarında nakit ihtiyacı meydana gelebilir. Acil tedavi ya da gerekli tıbbi ekipman ve ilaçların temin edilmesi için ihtiyaç kredisi gerekli olabilir.

Eğitim: Eğitim de ihtiyaç kredisi çekilmesine yol açabilecek etkenler arasındadır. Kişisel eğitimler, eğitim sebebiyle yurtdışı veya yurtiçi seyahatler yapmak, üniversite masrafları, sertifikasyon ya da eğitim programları sebebiyle ani nakit ihtiyacı gelişebilir. Bunun için ihtiyaç kredisi uygun bir çözümdür.

Ev tadilatı, onarımı, satın alma ya da eşya değişimi: Ev değiştirmek için küçük bir miktar da olsa nakit ihtiyacınız bulunduğunda ihtiyaç kredisine başvurabilirsiniz. Bunun haricinde evinizde yapacağınız tadilat ve onarımlar ya da eviniz için eşya satın almak adına da nakit ihtiyacı duyabilirsiniz.

Tatil: Turizm sebebiyle nakit ihtiyacı duymak neden ihtiyaç kredisi çekilir sorusuna verilebilecek en temel yanıtlardan biridir. Seyahat gibi özel etkinlikler için gerekli finansmanı ihtiyaç kredisi ile sağlayabilirsiniz.

Borçlarınızı düzenlemek: Birden fazla kaynağa borcunuz olduğunda ödeme planı yapmak zorlaşır. Borçlarınız için ödeme planı yapmak ve bu konuda yönetim kolaylığı sağlamak adına ihtiyaç kredisi çekebilirsiniz. Bu sayede yalnızca ihtiyaç kredisini ödemiş olur, herhangi bir kafa karışıklığı yaşamazsınız.

İş ve girişim fikirleri: Küçük bir işletme kurmak ya da yeni bir girişim için yatırım yapmak istiyorsanız gerekli finansmanı ihtiyaç kredisi ile sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte var olan işinizi büyütmek için gerekli nakit para da ihtiyaç kredisi ile karşılanabilir.

Düğün gibi özel etkinlikler: Düğün, nişan ya da bu gibi bir organizasyonlar için aniden gelişen nakit ihtiyacı durumunda da ihtiyaç kredisi tercih edilebilir.

Başvuru şartları nelerdir?

İhtiyaç kredisi başvuru sürecinde farklı bankaların farklı talepleri olabilir. Akbank örneği üzerinden ilerlersek, şartlar genel hatlarıyla şöyledir:

18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Akbank’a kayıtlı bir hesabınızın bulunması,

Beyan edebilecek bir geliriniz olması,

Kimlik ve ikametgah adresleri,

Kredi notu

Bu şartları karşıladığınız takdirde Akbank tarafından sunulan ihtiyaç kredisinden yararlanabilirsiniz. Eğer krediniz olumsuz sonuçlandıysa sebebini öğrenebilir, sebebi kredi notunuzun düşüklüğü ise kredi notunuzu artırmak için çeşitli yol ve yöntemler deneyebilirsiniz.

Bunların arasında kredi ve kredi kartı borçlarınızı düzenli olarak ödemek, faturalarınız için otomatik ödeme talimatı vermek, aktif olarak kredi kartı kullanmak ve gelir durumunuzu düzeltmek bulunur. Bu gibi etkenlere dikkat ettiğiniz takdirde ihtiyaç kredisinin olumlu sonuçlanması daha muhtemeldir.

Başvuru yöntemleri nelerdir?

İhtiyaç kredisi ürünleri günümüzde pek çok farklı kanal üzerinden kolayca kullanılabilir. Web siteleri üzerinden online başvuru, müşteri iletişim merkezleri, uygulamalar ihtiyaç kredisi ürünü için başvuru yapabileceğiniz farklı yöntemlerdir.

Örneğin Akbank web sitesinden birkaç dakika içerisinde ihtiyaç kredisi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Akbank’a ihtiyaç kredi başvurusu yapmak için tercih edebileceğiniz yöntemlerden bir diğeri ise 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi ile iletişime geçmektir. Eğer 500 bin TL’nin altında bir tutar için başvuruda bulunacaksanız şubeye gitmeye gerek kalmadan, mobil bankacılık ya da telefon numarası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Talep ettiğiniz ihtiyaç kredisi tutarı 500 bin TL’nin üzerinde ise bu durumda herhangi bir Akbank şubesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Bu sayede şubelerden gerekli bütün bilgileri de almış olursunuz.

Faiz oranlarını etkileyen faktörler nelerdir?

İhtiyaç kredisi için de belirli bir faiz oranı bulunur ve faiz oranı çeşitli etkenlere bağlı olarak belirlenir. Merkez Bankası’nın faiz oranları, enflasyon oranı, bankaların iç politika ve stratejisi faiz oranlarını etkileyen faktörlerin başında gelir. Bunun haricinde ekonomik koşullar, piyasa durumu ve bankaların güncel kredi politikası gibi etkenler de faiz oranları konusunda belirleyicidir.